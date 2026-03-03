Gabriel e Idriss, due ex amici d’infanzia cresciuti insieme in un orfanotrofio, hanno preso strade diametralmente agli antipodi: il primo è diventato comandante dell’IGPN, la divisione della polizia francese che indaga sui crimini di corruzione tra gli agenti, mentre il secondo lavora come “aggiustatutto” per organizzazioni criminali. Non si vedono da diciotto anni, ma ora un tragico evento è destinato a riunirli.

I protagonisti di Les Orphelins incrociano nuovamente le proprie strade quando il loro grande amore di gioventù, condiviso da entrambi, perde la vita in un incidente stradale provocato da un pirata della strada, fuggito senza prestare soccorso. A bordo della vettura si trovava anche la figlia Leila, che non ha mai conosciuto il suo vero padre, che potrebbe essere tanto Gabriel quando Idriss. Mentre i due si raccapezzano sul da farsi, la ragazza si caccia ulteriormente nei guai quando, dopo aver scoperto l’identità di chi ha provocato il sinistro, decide di vendicarsi rubando la pistola di Gabriel…

Les Orphelins: due contro tutti – recensione

La formula è quella consolidata del buddy movie vecchio stampo, con due personaggi totalmente diversi l’uno dall’altro che devono unire le forze per salvare una persona loro cara. E il regista Olivier Schneider – coordinatore stunt veterano qui al suo secondo lavoro dietro la macchina da presa dopo l’action su due ruote GTMax (2024) – porta esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un professionista che ha trascorso anni e anni coreografando combattimenti e sequenze adrenaliniche.

Dal punto di vista ludico Les Orphelins diverte e intrattiene il principale target di riferimento, anche grazie alla buona chimica creatasi tra Alban Lenoir e Dali Benssalah, che se la cavano anche nei passaggi più leggeri oltre all’eccellenza atletica quando c’è da menare la mani a più non posso. E anche gli inseguimenti automobilistici sono fluidi al punto giusto, tanto che per chi è in cerca di un intrattenimento semplice e veloce il film svolge il suo compito più che discretamente.

Non tutto funziona

Certo, chi si avvicina all’operazione con qualche pretesa di originalità in più resterà probabilmente deluso. Dall’inizio ai titoli di coda tutto è praticamente già scritto, salvo qualche piccola variazione qua e là comunque troppo timida per essere effettivamente sorprendente. Sono infatti evidente le forzature da parte di una sceneggiatura sbilenca, che a tratti la butta pesantemente sul comico e altrove si prende invece paradossalmente sul serio, pur non avendo l’intensità drammatica e soprattutto le basi per costruire qualcosa di parzialmente introspettivo.

Suzanne Clément – attrice canadese nota soprattutto per le sue collaborazioni con Xavier Dolan – è alquanto sprecata nel ruolo di nemesi sopra le righe, mentre la giovane Sonia Faidi è funzionale al personaggio di Leila, al quale infonde la giusta dose di furente ribellione adolescenziale. Les Orphelins dura novantacinque minuti, veloce e indolore, incapace di lasciare un’impressione duratura ma limitandosi a seguire le regole consolidate, ennesimo titolo copia / incolla che affolla il sempre più intasato panorama streaming a tema, in questo caso nel catalogo di Netflix.

Conclusioni finali

Macchine che volano ed esplodono, scontri a mani nude, sparatorie in luoghi diroccati e così via, a replicare il solito corollario di situazioni action tipiche del nuovo millennio, e non solo. Les Orphelins è un buddy-movie dal sapore classico nella gestione dei due protagonisti, che hanno fisicità e carisma muscolare grazie ad Alban Lenoir e Dali Benssalah, pronto a offrire l’ennesima minestra riscaldata per chi consapevole di assistere ad un altro more of the same.

Spegnere il cervello è d’obbligo per approcciarsi ad una visione sì divertente ma fondamentalmente innocua, dove le cose vanno come devono andare tra inverosimiglianze assortite e rapporti umani schematici, lasciando anche una porticina aperta a un potenziale sequel, ormai pratica diffusa del mondo streaming.