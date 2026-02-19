L’Eredità approda in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti speciali dal titolo “Sfida tra Giganti”, in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21.30. Due serate evento pensate per celebrare uno dei quiz show più amati e longevi della televisione italiana e festeggiare il ventennale della leggendaria “Ghigliottina”. Alla conduzione, Marco Liorni, volto simbolo del programma, pronto a guidare il pubblico in una sfida spettacolare realizzata in collaborazione con Banijay Italia.

L’eredità – la “Sfida tra Giganti”: tornano i campioni della Ghigliottina

Per l’occasione, il programma propone una competizione senza precedenti: sei tra i campioni più volte arrivati alla Ghigliottina tornano in studio per rimettersi in gioco. Un evento che unisce competizione, intrattenimento e memoria televisiva.

I protagonisti della “Sfida tra Giganti” sono:

Guido Gagliardi, concorrente che ha accumulato circa 316.250 euro, diventando un punto di riferimento nella storia del programma.

Martina Crocchia, campionessa amatissima per determinazione e preparazione, con una vincita totale di 158.125 euro.

Giacomo Candoni, giovane campione vicentino dell’edizione 2023, che ha conquistato il pubblico con spontaneità e intelligenza, arrivando a 188.750 euro.

Daniele Alesini, medico oncologo e protagonista dell’edizione 2024, capace di totalizzare 285.000 euro grazie a sangue freddo e strategia.

Christian Giordano, rimasto in gara per ventisette puntate, con un montepremi complessivo di 310.625 euro.

Gabriele Paolini, tra i volti più amati della stagione 2025, che con trentatré puntate da campione ha accumulato circa 300.000 euro, stabilendo un record per l’edizione.

Chi di loro riuscirà ad arrivare fino alla Superghigliottina?

Ospiti di venerdì 20 febbraio: tra sport, cinema e musica

La prima serata sarà impreziosita da volti amatissimi dello spettacolo italiano.

Francesco Totti – Icona del calcio italiano e storica bandiera della Roma, porterà in studio carisma, ironia e il suo inconfondibile spirito romano.

Carlo Verdone – Regista, attore e sceneggiatore tra i più amati del cinema italiano, simbolo della commedia all’italiana contemporanea. La sua partecipazione aggiunge prestigio e un tocco di raffinata ironia alla serata evento.

Letizia Arnò – Volto noto del piccolo schermo, porterà energia e spontaneità, contribuendo a rendere ancora più vivace la competizione tra i campioni.

Paolo Vallesi – Cantautore di successo, noto per brani iconici della musica italiana, regalerà al pubblico momenti di emozione e nostalgia, arricchendo la serata con la sua sensibilità artistica.

Ospiti di sabato 21 febbraio: comicità, talento e grande cinema

La seconda serata proporrà un mix di intrattenimento, ironia e talento attoriale.

Andrea Delogu – Conduttrice e scrittrice, tra i volti più versatili della televisione italiana, porterà freschezza e brillantezza in studio, dialogando con Marco Liorni e i concorrenti.

Sergio Friscia – Attore e comico amatissimo, capace di alternare satira e leggerezza, garantirà momenti di divertimento e spontaneità.

Max Tortora – Interprete poliedrico tra cinema e televisione, celebre per le sue imitazioni e per i ruoli comici di successo, porterà ritmo e ironia alla serata.

Edoardo Leo – Attore e regista tra i più apprezzati della sua generazione, protagonista di numerosi successi cinematografici, aggiungerà eleganza e profondità artistica all’evento.

Le Professoresse: Greta Zuccarello e Linda Pani

Come da tradizione, accanto a Marco Liorni ci saranno anche le amatissime Professoresse: Greta Zuccarello, trevigiana, e Linda Pani, veneziana. Figure ormai centrali nel format, sono diventate negli anni un punto di riferimento per il pubblico affezionato.