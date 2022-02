A L’Eredità oggi, venerdì 11 febbraio 2022, sono stati vinti 210 mila euro. Cosa è accaduto nel game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna ed in onda prima del TG1 delle 20:00? Quale soluzione ha permesso al campione di turno di sbancare la Ghigliottina e portarsi a casa il montepremi dopo una serata al cardiopalma? Ecco la soluzione di questa sera e le parole che hanno permesso al concorrente di arrivare a scovare il file rouge che legava tutte le altre.

Eredità vinti 210 mila euro: le parole della Ghigliottina?

Come sono stati vinti ben 210 mila euro a L’Eredità questa sera? Come il nuovo campione è giunto alla soluzione de la Ghigliottina? Le parole di questa sera, venerdì 11 febbraio erano:

fronte

realtà

montare

reale

Ariston

Secondo gli amanti della trasmissione di Rai 1 condotta da Flavio Insinna questi indizi erano fin troppo semplici. Troppo facile, infatti, era capire che la soluzione esatta per aggiudicarsi il malloppo era la parola “palco” visto che era presente Ariston. Ad un passo dalla fine di Sanremo 2022 tutti sarebbero riusciti a ricollegare le due parole e a raggiungere la soluzione in un batter d’occhio. Eppure così semplice per il campione non è stata. Il motivo? La registrazione vista in onda quest’oggi non è detto che non sia stata realizzata qualche settimana fa. Rimane comunque un accostamento molto semplice e intuitivo quello tra le parole palco e Ariston anche se altri avrebbero potuto pensare a: Festival, canzone, platea o altri vocaboli che ben si sposano con tale parola.

Lorenzo sbanca l’Eredità: l’intuito e la bravura del giovane abruzzese

A portarsi a casa stasera a L’Eredità ben 210 mila euro è stato Lorenzo. Il giovane si è riconfermato campione portando a casa un bel bottino.

Originario di Montorio Al Vomano in provincia di Teramo, Lorenzo ha dato prova della sua bravura e si è aggiudicato una bella soddisfazione dopo quella della laurea triennale in Economia.

Il prossimo obiettivo del Campione de L’Eredità? Sicuramente quello di aumentare il suo montepremi, ma nel prossimo futuro vi è quello di specializzarsi e terminare gli studi alla Magistrale di Diritto ed Economia.