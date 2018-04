Marco Liorni all’Eredità al posto di Fabrizio Frizzi? Sono queste le ultime indiscrezioni di Viale Mazzini. L’Eredità il quiz nel access time di Rai 1 ha subito recentemente una grave perdita: la scomparsa dell’amatissimo Fabrizio Frizzi.

L’Eredità: Marco Liorni al posto di Fabrizio Frizzi?

Cambiamenti in vista in casa Rai per la prossima stagione televisiva. L’Eredità il quiz nell’access time di Rai 1 avrebbe un nuovo conduttore: Marco Liorni. Stando a quanto riporta, Adnkronos sarà proprio il conduttore di La Vita in Diretta a prendere il posto che fu di Fabrizio Frizzi con il quale si alternava anche Carlo Conti.

C’era d’aspettarselo che Carlo Conti avrebbe lasciato la conduzione del pre-serale di Rai 1 in quanto intervenuto solo per la scomparsa improvvisa dell’amico e collega.

Cambio delle carte in tavola in Rai? Ecco cosa potrebbe accadere

Liorni è fedelmente ancorato a La Vita in Diretta da un po’ di anni, prima al fianco di Cristina Parodi e da quest’anno in team con Francesca Fialdini.

Ma se il conduttore dovesse trasferirsi all’Eredità, chi andrebbe nel contenitore pomeridiano di Rai1? Sempre secondo alcune indiscrezioni di Adnkronos potrebbe arrivare Tiberio Timperi.

Marco Liorni approda all’Eredità? L’indiscrezione

Cambi epocali dunque a Viale Mazzini: uno tra tutti quello ormai chiacchieratissimo di un possibile ritorno in Rai della spumeggiante Mara Venier, al timone di Domenica In... E ora, anche questa notizia su Liorni.

In verità sul giornalista ci sono stati diversi rumors, che lo volevano addirittura alla conduzione di Domenica In e in estate del game pre -serale Reazione a Catena, ma quale sarà la verità?

Sicuramente per Conti non deve essere stato piacevole riprendere il tran tran di ogni giorno e tornare in quello studio che tante volte aveva condiviso con l’amico e collega Fabrizio Frizzi.

Da li forse anche la scelta di lasciare il game pre-serale della rete ammiraglia per lasciare spazio ad un altro collega: Marco Liorni

Ma chi è Marco Liorni?

Liorni nasce a Roma il 6 agosto del 1965 ed è un conduttore televisivo, un conduttore radiofonico e un autore televisivo. Appassionato di televisione sin da bambino, ha svolto studi umanistici, è si è sposato in seconde nozze con Giovanna Astolfi da cui ha avuto tre figli.

Carriera

Debutta nel 1996 su Canale 5 con Verissimo – Tutti i colori della cronaca , prima come inviato e poi finendo per sostituire alla conduzione Cristina Parodi;

Conduce poi Verissimo Sul Posto, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Italia 1 conduce serate speciali di Real Tv e Eroi Per Caso

Dal 1997 al 2000 conduce poi il programma televisivo Angeli

Dalla 1ª edizione, nel 2000, e fino alla 7ª edizione, nel 2007, quando lascerà la trasmissione e Mediaset è l'inviato storico del programma televisivo Grande Fratello (nel 2008 fa solo un 'cameo' nella finale.

Per diversi anni cura su Rete 4 Medici – storie di medici e pazienti.

E molto altro fino a quando approda in Rai nel 2011, azienda per la quale lavora tutt’oggi.