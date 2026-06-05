L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 5 giugno, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 5 giugno

Serhat farà un dono particolarmente gradito a Melek: le regalerà un gioiello con un turchese incastonato, dopo averla vista rimanere affascinata davanti a un prezioso simile mentre facevano una passeggiata al mercato.

Nel donarglielo, l’orafo le rivelerà che quel particolare tipo di pietra è considerato speciale e rappresenta – nella credenza popolare – le lacrime versate dalle donne.

Mentre il gesto dell’uomo turba profondamente Melek – impressionata dal suo comportamento e dal potere della famiglia del marito – una circostanza casuale sconvolge Serhat. L’orafo nota infatti un gioiello molto simile a quello che ha appena regalato alla moglie al collo di Yildiz.

Quando le chiede spiegazioni, lei gli dice di averlo ricevuto dai suoi genitori come dono di nozze. Yildiz cerca anche di trattenere Serhat, ma senza riuscirci.

Momenti di paura per Hatcik: anticipazioni L’Erede

Subito dopo assisteremo a momenti di paura per la sorte di Hatcik. La storyline prenderà il via nel momento in cui Sevde si avvicinerà a Melek, chiedendole aiuto. La convincerà a seguirla in un luogo piuttosto isolato, dove troveranno Hitcik a terra, ferita gravemente.

A quel punto Sevde implorerà Melek di darle una mano per soccorrerla, e lei accetterà, ma a una condizione: Sevde dovrà avvisare Serhat di quanto accaduto.

La donna accetterà e le due si affretteranno ad accompagnare Hitcik in ospedale.

Nuovo mistero nelle prossime puntate della dizi turca L’Erede

Quando il protagonista scoprirà cosa è accaduto, si affretterà a raggiungere le donne in ospedale. Al suo arrivo Hitcik – seppur in condizioni gravi – metterà insieme il poco fiato che avrà a disposizione e sussurrerà qualcosa all’orecchio di Serhat. Lui se ne andrà senza dire una parola, lasciando Melek avvolta in una grande incertezza.

Cosa le avrà sussurrato Hitcik, e soprattutto quali conseguenze avranno le sue rivelazioni? Il secondo appuntamento con la dizi turca ci lascerà con un grande quesito aperto, e per trovare qualche risposta non ci resterà che attendere il prossimo episodio, previsto nel serale di Canale 5 per venerdì 12 giugno.