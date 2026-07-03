L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 3 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 3 luglio

Nergis e Hilmi vengono rapiti e portati in un capannone. Hilmi ascolta una registrazione nella quale minaccia di uccidere tutta la famiglia di un uomo e gli vengono mostrate foto che ritraggono una delle sue scappatelle.

Sultan blocca Yildiz mentre sta uscendo di casa e chiede alla nuora se Serhat è stato nella sua stanza. Lei nega. Yildiz si sta recando a trovare Hatcik, e Sultan chiede a Qadi di accompagnarla in ospedale.

Il candidato al parlamento Daylan nel frattempo si reca da Melek.

Meryem riceve la visita di Sevde e di Sultan: anticipazioni L’Erede

Sevde va da Meryem e le riferisce dello stupro subito dal marito di quest’ultima. Meryem è incapace di credere che il consorte le abbia tenuta nascosta una cosa così importante, e reagisce cacciando via Sevde in malo modo. Insospettita però, fruiga poi nelle tasche degli abiti del marito e qui trova una noce simbolo dell’affronto subito.

Quando poco dopo Yildiz arriva a casa della madre, lei non può fare a meno di notare la tristezza profonda nello sguardo della ragazza. Andando via, la giovane si imbatte in Sultan, che è arrivata lì per parlare con Meryem della faida che è ancora in atto, e di come il rito religioso non sia bastato a calmare gli animi. Per tutta risposta la madre di Yildiz le dice che deve cacciare di casa Melek, ma Sultan non è certo disposta ad accettare consigli su come gestire la propria vita familiare.

I sospetti di Halim nelle prossime puntate della dizi turca L’Erede

Quando Halim incontra Daylan non può fare a meno di sottolineare che il terreno con grandi risorse aurifere sarà presto suo: si tratta di un affare troppo importante per lasciarselo sfuggire.

Convinto che il futuro deputato sia anche il responsabile dell’attentato subito da Melek, precisa che la ragazza è stata sul punto di morire, ma che fortunatamente lui l’ha salvata portandola in ospedale. Proprio nella clinica ha conosciuto Serhat. Daylan però giura di non sapere niente di quanto accaduto.

Akif chiede a Yildiz cosa sia accaduto a Melek, e lei gli risponde che è stata vittima di un espediente, messo in atto con il solo scopo di attirare l’attenzione di Serhat. Yildiz si avvicina ad Akif, e gli rivela di essere a conoscenza del segreto di Hatçik. Afferma anche di essere disposta a non dire niente, a patto che lui mandi via Melek dalla villa.

Nel frattempo Melek va a trovare Sevde. Quest’ultima le consiglia di non arretrare davanti a Yildiz, e di continuare a comportarsi come se fosse la padrona della villa. Melek è tentata di svelare alla ragazza la sua vera identità, ma poi rinuncia.

Arriva il giorno del matrimonio del capo del villaggio, e Serhat partecipa come testimone di nozze. Sultan afferma che tutta la famiglia dovrà essere presente, e Akif – all’insaputa di Serhat – fa in modo che anche Yildiz partecipi alla cerimonia.