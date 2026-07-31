L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 31 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 31 luglio

Momenti di forte apprensione attendono i fans del serial drammatico turco L’Erede, che nelle prossime puntate si troveranno di fronte a una prova terribile per Yildiz: suo padre la costringerà a uccidere Serhat per poter ottenere il suo perdono. Se non accetterà, pagherà con la sua stessa vita.

Ziyan vorrà vedere morto l’uomo amato dalla figlia, e non esiterà a pretendere che sia lei stessa a ucciderlo.

Yildiz sembrerà sul punto di sottostare alla richiesta del padre, e dopo aver preso con sè un’arma si recherà in un luogo isolato. Ak’ultimo minuto però, avrà un ripensamento e non riuscirà a puntare l’arma contro Serhan. La giovane la rivolgerà invece contro sè stessa, determinata a togliersi la vita.

Solo l’intervento tempestivo del capofamiglia degli Yelduran riuscirà a scongiurare un epilogo drammatico.

Yusuf ricattato da Sultan: anticipazioni L’Erede

In una storyline parallela assisteremo al ricatto di Sultan ai danni di Yusuf. La donna non sarà disposta a perdonarlo per non aver ucciso Sevde e impedire così che potesse venire alla luce il fatto che il passato della ragazza è legato a Melek.

La matriarca degli Yelduram vorrà impedire in ogni modo che si scopra che – anni indietro – Sevde era stata violentata da Ziyan e che, da quella violenza, era nata Melek. All’epoca la bambina fu mandata lontana da Ufa e adottata da altre persone.

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

Sultan aveva ordinato a Yusuf di uccidere Sevde, e lui avrà solo finto di eseguire l’ordine: questo manderà la donna su tutte le furie e lo spingerà a ricattarlo: non dovrà mai avvicinarsi a Hatcik se non vorrà che la ragazza venga mandata via dalla città e promessa a un altro uomo.

Nel frattempo il gesto estremo di Yildiz non lascerà indifferente Serhat: accortosi che a donna che ama non avrà esitato a mettere in pericolo la sua vita per salvarlo, lo spingerà a portarla nella sua villa, anche se questo gesto potrebbe scatenare una nuova faida tra le famiglie.