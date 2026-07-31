Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 31 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 31 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna in opposizione potrebbe alimentare tensioni e malintesi in amore: meglio evitare confronti accesi e rimandare le questioni più delicate a un momento più sereno. Sul lavoro cresce la voglia di dimostrare il proprio valore, ma è consigliabile procedere con prudenza senza forzare i tempi. Dal punto di vista fisico si registra un leggero calo di energia: concedersi qualche pausa sarà la scelta migliore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Giornata favorevole per il lavoro, con possibilità di ottenere conferme attese da tempo o risultati concreti legati a progetti recenti. Determinazione e pragmatismo saranno gli alleati migliori per consolidare la propria posizione. In amore torna il desiderio di condividere emozioni sincere e recuperare l’intesa con il partner. Anche il benessere è in crescita, grazie a un ritrovato equilibrio interiore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle favoriscono il dialogo e la complicità nei rapporti sentimentali. I single potrebbero vivere incontri interessanti, a patto di lasciarsi andare senza troppe esitazioni. Sul lavoro è invece richiesta maggiore attenzione, soprattutto nella gestione del denaro e nella firma di documenti importanti. Trascorrere qualche ora all’aria aperta contribuirà a ritrovare energia e buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni saranno protagoniste oggi. Chi desidera dichiarare i propri sentimenti potrà trovare il coraggio di fare il primo passo. Il lavoro richiede però una gestione più attenta delle energie, perché gli impegni accumulati iniziano a farsi sentire. La serata sarà ideale per rilassarsi e recuperare le forze.

Oroscopo Paolo Fox Leone

L’oroscopo premia la carriera: nuove occasioni e riconoscimenti potrebbero arrivare proprio quando meno ve lo aspettate. È il momento giusto per mettere in luce capacità e determinazione. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di importante insieme alla persona amata. La forma fisica è ottima e vi permette di affrontare ogni sfida con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sul lavoro sarà fondamentale mantenere sangue freddo e non lasciarsi coinvolgere da provocazioni o discussioni inutili. In amore torna invece un clima disteso, fatto di dialogo, comprensione e piccoli gesti d’affetto. Il benessere migliora gradualmente, soprattutto seguendo uno stile di vita più equilibrato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Una leggera stanchezza potrebbe rallentare il ritmo della giornata. Concedersi un po’ di riposo sarà utile per recuperare energie. In amore è importante parlare apertamente di ciò che si prova, evitando incomprensioni e silenzi. Sul lavoro le idee che avete seminato nelle ultime settimane inizieranno lentamente a dare risultati concreti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La passione torna protagonista in amore. Le coppie ritrovano complicità, mentre chi è solo potrebbe vivere emozioni inattese. Nel lavoro la determinazione vi permetterà di risolvere una questione rimasta in sospeso da tempo. Anche la salute si mantiene positiva, sostenuta da un buon equilibrio emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il lavoro offre interessanti opportunità di crescita e la possibilità di proporre idee innovative. In amore sarà invece necessario mostrare maggiore disponibilità al dialogo: cercare di controllare ogni situazione potrebbe creare tensioni. Per stare bene sarà importante dormire a sufficienza e rispettare i tempi di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Qualche piccolo malinteso in amore potrà essere superato con pazienza e sincerità. La voglia di costruire un rapporto stabile sarà più forte di qualsiasi divergenza. Sul lavoro si prospettano buone opportunità di consolidamento e crescita professionale. Non ignorate i segnali del corpo e concedetevi qualche pausa durante la giornata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore ritrova entusiasmo grazie alla voglia di uscire dalla routine e vivere nuove esperienze insieme. Sul lavoro è consigliabile valutare con attenzione ogni spesa, evitando decisioni impulsive o investimenti poco convincenti. Il recupero fisico procede bene e anche l’umore appare decisamente più positivo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata di oggi suggerisce di rallentare i ritmi e dedicare più tempo al proprio benessere. In amore sarà l’intuito a guidare le scelte migliori, regalando momenti di dolcezza e grande sintonia con il partner. Sul lavoro la creatività rappresenta il vostro punto di forza e vi aiuterà a distinguervi anche nelle situazioni più competitive.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.