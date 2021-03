Arriva su Rai 1 una serie tv con protagonista Aidan Turner nel ruolo di Leonardo. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, la serie tv racconta la storia di Leonardo Da Vinci e dovrebbe essere la prosecuzione ideale de I Medici: altra serie tv di respiro internazionale che ha registrato ottimi ascolti.

Leonardo, la serie Rai con Aidan Turner: ecco quando va in onda

Il debutto di Leonardo è fissato per martedì 23 marzo 2021 in prima serata su Rai 1. Nonostante l’emergenza sanitaria da covid 19 le riprese si sono svolte in sicurezza e la serie tv è stata conclusa e presto approderà sugli schermi dell’ammiraglia Rai.

L’amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei aggiornava sulla situazione in merito alle riprese e il covid: “Non potrò più pensare di fare Leonardo con 200 comparse, e in questo caso il digitale ci verrà in aiuto. Dovremo modificare le nostre ambizioni, essere più realisti”

Leonardo: quante puntate sono?

Le puntate previste per questa prima stagione della serie tv sono 8 episodi di 50 minuti ciascuno e andranno in onda a partire da martedì 23 marzo 2021. La serie tv vanta numerose collaborazioni: Sony Pictures Television con Rai Fiction, Big Light Productions, in associazione con France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures, distribuita da Sony Pictures Television.

Leonardo serie tv trama, di cosa parla?

Aidan Turner, il protagonista della serie tv, lo abbiamo già conosciuto per altri ruoli altrettanto importanti: Poldark e Lo Hobbit. Ora sarà Leonardo da Vinci nella nuova serie tv Rai.

Ma di cosa parla la Serie tv? Intanto c’è un filo che unisce I Medici con questa nuova produzione Lux Wide e Rai Fiction. Anche nei Medici il genio Leonardo aveva un ruolo ben preciso e nella serie tv si vedeva la commistione con la potente famiglia fiorentina e il pittore.

Nell’arco di queste puntate l’obiettivo è conoscere e riuscire a comprendere un uomo che è diventato uno dei personaggi più importanti ed emblematici della storia. Il suo genio, la sua intelligenza e il suo acume sono i punti fondamentali della sua personalità complessa fatta da contrasti anche interiori.

La serie racconta, pur in maniera fantasiosa, la vita di Leonardo da Vinci interpretato da Aidan Turner, figlio illegittimo di Piero a cui presta il volto Robin Renucci, notaio toscano. Per questo crebbe con i nonni e non ebbe mai un’educazione regolare. Trascorre l’infanzia studiando in modo instancabile le più svariate discipline: arte, scienza e tecnologia.

All’età di vent’anni Leonardo entra nella bottega di Andrea del Verrocchio interpretato da Giancarlo Giannini, dove conosce la sua musa: Caterina da Cremona a cui presta il volto Matilda De Angelis, che abbiamo visto anche recentemente al 71° Festival di Sanremo.

Dopo una delusione parte per Milano, centro di arte e di cultura, dove incontra il suo mecenate Ludovico il Moro, ruolo affidato a James D’Arcy, che diverrà poi suo antagonista. Accusato di omicidio, Leonardo si trova a fare i conti con Stefano Giraldi interpretato da Freddie Highmore – reso celebre dalla serie “The good doctor” – cui è stata affidata la conduzione delle indagini.

La serie tv Leonardo, porta sullo schermo la storia di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici di tutti i tempi. Un uomo, che è stato definito un genio, conosciuto in tutto il mondo ma la cui personalità rimane indecifrabile.

In un’intervista rilasciata a Variety Frank Spotnitz – showrunner della serie – rivela che l’obiettivo suo e del collega Steven Thomson “non è solo quello di dire che Leonardo fosse un genio, ma mostrare veramente perché lo è stato e far capire al pubblico cosa lo ha reso così brillante e imprescindibile per i secoli a venire”.

Leonardo anticipazioni episodi della serie tv

Attraverso gli episodi di Leonardo cercheremo di conoscere quest’uomo nei suoi tanti aspetti. Negli episodi che si intitolano “Ritratto di Ginevra de’ Benci” ed ancora, “Adorazione dei Magi”, e poi “Ultima cena” fino alla “Gioconda”. E poi invenzioni, macchine da guerra, grandi sculture in bronzo… perché Leonardo non era solo pittore ma anche scultore, scienziato, scenografo, matematico, architetto e persino musicista.

Le dichiarazioni di Aidan Turner sull’interpretazione di Leonardo

“Ma cosa posso condividere con un gigante come Leonardo? Sarei un megalomane se pensassi di paragonarmi a un simile genio… Eppure da qualcosa dovevo pur partire. Quando ho scoperto la sua infanzia difficile, e che non ha fatto neppure una scuola normale ho capito che quella era la chiave: raccontare la sofferenza, il tor-mento di un artista che non è accettato dai suoi pari. E neppure dai suoi fratelli, che lo esclusero dall’eredità in quanto illegittimo! Questo è qualcosa in cui qualsiasi artista può riconoscersi, perché senza il favore del pubblico, l’artista non esiste”.