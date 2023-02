Leo Gassmann torna in gara a Sanremo 2023 con il brano dal titolo “Terzo Cuore”. Il cantante racconta a Tv Sorrisi e Canzoni che da quando ha saputo che avrebbe partecipato alla settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana, ha triplicato triplicato le lezioni settimanali di canto, smesso di bere, di aver iniziato ad andare regolarmente a correre e iniziato a mangiare sano. Il cantante nel 2020 ha vinto Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Vai bene così”. Nel 2018 aveva partecipato al talent “X Factor”.

Leo Gassmann canta “Terzo Cuore” a Sanremo 2023: il testo

Il brano dal titolo “Terzo cuore”, che Leo Gassmann presenterà sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2023, è scritto con l’amico Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone come definita dallo stesso cantante: «Che sembrava scritta proprio per la mia voce. Un brano in cui traspare l’amore che abbiamo entrambi per la musica».

Significato di “Terzo Cuore” di Leo Gassmann

Per Leo Gassmann si tratta del primo brano d’amore, con atmosfere pop ma allo stesso tempo moderne. Nel testo è presente una tematica a cui il cantante tiene in modo particolare: «la speranza». Uno dei pensieri ricorrenti per il giovane Gassmann è quello di aiutare il prossimo. Il cantante infatti sostiene l’Unicef, ed è impegnato nel combattere contro il bullismo e i cambiamenti climatici.

Tornando al testo, il brano racconta di una storia d’amore interrotta e della difficoltà di andare avanti e lasciarsi alla spalle una relazione che seppur turbolenta e incasinata era comunque una relazione fatta di passione e amore.

Nuovo album con duetto con Edoardo Bennato

Leo Gassmann ha anche annunciato che il prossimo 24 febbraio uscirà l’album “La strada per Agartha” che conterrà un altro brano firmato da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, un duetto con Edoardo Bennato e un pezzo in lingua inglese.

Testo di “Terzo Cuore” di Leo Gassmann

Il brano è scritto da di R. Zanotti – L. Gassmann – G. Pesenti – M. Paganelli – R. Zanotti

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Tuttomoltobenegrazie – Milano – Padova

Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano

Ma mi hai risposto che tu non scappi mai

Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi

Abbiamo contato le stelle come fossero nei

Di una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua

[passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a

[dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Penso di avere talento

Per trasformar le sfide in sfighe ormai

Non so più cosa sento, no

E guardo solamente serie crime

Mi illuderò che ci sia un colpevole per ogni male

Si però è una bugia perché spesso le cose

[succedono e amen

Era una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in

[tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a

[dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Non mi importa di avere ragione se poi resto

[sempre da solo

Meglio avere torto con te

Forse voli in un cielo migliore ma giuro che

[non ti abbandono

Sei il mio terzo cuore

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in

[tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a

[dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!