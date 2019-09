A 500 anni dalla scomparsa del genio di Leonardo Da Vinci arriva su Rai Gulp “Leo Da Vinci”, il cartone animato con protagonista un giovanissimo Leonardo. Si tratta di un progetto italiano presentato in anteprima in occasione dei 71° Prix Italia e disponibile in esclusiva sul canale Rai Gulp. Ecco la data di inizio e le anticipazioni.

Leo Da Vinci, il cartone animato su Rai Gulp: ecco quando

Al via da lunedì 30 settembre 2019 alle ore 16.15 “Leo Da Vinci“, il cartone animato dedicato a Leonardo da Vinci. Si tratta di un cartoon coprodotto dal Gruppo Alcuni di Treviso con Rai Ragazzi con la collaborazione di alcuni partner internazionali tra cui la tv pubblica tedesca HR-ARD. Un progetto ambizioso ed importante realizzato in occasione dei 500 anni dalla scomparsa del genio toscano grazie al contributo della Regione Veneto e alla collaborazione del Trentino Film Commission.

Presentato in anteprima assoluta in occasione del 71° Prix Italia tenutosi a Roma, il cartone animata approda in esclusiva sul canale Rai Gulp da lunedì 30 settembre e successivamente dal 10 ottobre sarà ri-proposto anche in replica e in streaming sull’APP RaiPlay.

Leo Da Vinci cartone animato: la trama

Protagonista di “Leo Da Vinci” è un giovanissimo Leonardo Da Vinci arrivata a Firenze nel 1467 con gli amici Lollo e Lisa.

Leo lavora come apprendista nella bottega del Verrocchio frequentata da un giovanissimo Lorenzo de’ Medici , mentre l’amico Lollo è un aiuto cuoco. Nel tempo libero Leonardo si dedica all’invenzione di varie cose testandole spesso proprio con l’amico Lollo.

Poi c’è Lisa che lavora nelle scuderie dei Medici; la giovane proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto Lorenzo de’ Medici e la sorella Bianca con cui è molto amica. Intanto una ciurma di pirati giunte sulle rive dell’Arno; ad attenderli c’è Adolino che decide di offrire loro la possibilità di schierarsi con il Cospiratore, un nobile signore fiorentino, per cercare di far decadere il potere dei Medici a Firenze.

Spetterà a Leo e Lisa cercare di far saltare i piani dei pirati e del Cospiratore grazie anche all’ingegno del giovanissimo scienziato ed artista. Riusciranno Leo, Lisa e Lollo ad aiutare la dinastia dei Medici a resistere?