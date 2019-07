L’eliminatore – Opinioni, analisi e recensione del film

L’eliminatore è un film del 1996 di genere Azione/Thriller, diretto da Chuck Russell, con protagonisti Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa Williams, James Coburn, Robert Pastorelli, James Cromwell. Il film ha una durata di circa 120 minuti. Ecco la nostra opinione e recensione.

La Trama del film L’eliminatore

L’agente federale John Kruger è operativo nel programma di protezione testimoni per il governo americano. L’ufficiale ha il compito di “eliminare” l’esistenza di individui chiave in scottanti processi o casi sensibili, simulando la relativa morte per evitare potenziali ripercussioni su questi.

Il superiore Arthur Beller gli affida l’incarico relativo alla protezione di Lee Cullen, una dirigente di una delle più grandi compagnie d’armi del Paese che ha deciso di vuotare il sacco su diversi contatti illegali perpetrati da parte dei suoi capi, che metterebbero a serio rischio la stabilità interna.

La donna, dopo essere stata per un periodo sotto copertura, è entrata in possesso di un file di dati che potrebbe far saltare molte teste ai piani alti e anche tra le stesse fila dell’FBI: Robert Deguerin, capo di Kruger, è infatti coinvolto in prima persona in un traffico d’armi illegale.

Il protagonista si troverà così a lottare contro tutto e tutti, anche nei confronti di chi riteneva degno di fiducia, per mettere in salvo la testimone e consegnare i responsabili alla giustizia.

La recensione e analisi del film “L’eliminatore”

Tosto, adrenalinico, piacevolmente esagerato come solo gli action-movie anni ’90 a medio-alto budget sapevano essere: guardare oggi un film come L’eliminatore è fare un vero e proprio tuffo nel passato, in un’epoca di genere dove ciò che contava in primis era il puro divertimento a prova di grande pubblico, con annesse tutte le ingenuità del caso.

E chi meglio di Arnold Schwarzenegger, eroe per tutte le stagioni, poteva prestare il volto ad un protagonista così iconico e caricaturale? L’attore austriaco qui ricorre al mestiere che tanta fortuna gli ha regalato nel relativo filone e ci offre un personaggio senza mezze misure, fiero figlio del cinema di serie b.

La produzione ha messo sul piatto cento milioni di dollari e questi si vedono tutti nelle peripezie vissute dal Nostro durante le sempre più vorticose svolte del racconto: colpi di scena, esplosioni, sparatorie e rese dei conti sempre più frenetiche caratterizzano così le due ore di visione, con un finale ad alto tasso pirotecnico che non mancherà di regalare sane emozioni a tema al pubblico di appassionati.

E le presenze nel cast di James Caan (perfetto villain) e James Coburn in un breve ma incisivo cammeo impreziosiscono ulteriormente le sfumature attoriali dell’eterogeneo cast dove, da co-protagonista femminile, troviamo l’affascinante Vanessa Williams, cantante pop prestatasi saltuariamente al grande schermo.