In partenza dal prossimo mercoledì 11 agosto in seconda serata su Rai 2 uno show che vede alla conduzione Samanta Togni e Fabrizio Rocca: Leggerissima Estate, alle 23.50 su Rai 2.

Samanta Togni, ex insegnante di Ballo di Ballando Con le stelle, presente anche nella scorsa edizione de I Fatti Vostri, sarà alla conduzione di un nuovo programma in seconda serata su Rai2: Leggerissima Estate. Al suo fianco, alla conduzione Fabrizio Rocca.

“Leggerissima estate”, è lo show che Rai2 che propone il mercoledì in seconda serata, a partire dall’11 agosto. A condurlo ci sono Fabrizio Rocca e Samanta Togni. Gli ingredienti principali dello show, sono ovviamente la musica e il ballo ma c’è spazio anche per la comicità e le ricette di cucina.

Samanta Togni ai nostri microfoni parla anche di “Leggerissima Estate”

In una recente intervista i nostri microfoni, la Togni in merito alla trasmissione ha dichiarato:

“Come suggerisce il titolo sarà un programma di intrattenimento che accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle bellezza italiane. E’ un augurio di ripartenza dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Saremo in giro nelle piazze ovviamente rispettando le dovute precauzioni. Ci sarà tanta musica e avremo a tal proposito Dj Ellis che ci accompagnerà in ogni tappa. E poi non mancheranno sketch comici e gag. Ci vuole un po’ di leggerezza”.

In effetti, dopo l’inverno difficile che ci siamo lasciati alle spalle, abbiamo tutti bisogno di leggerezza. Questo programma quindi, è per tutti coloro che a tarda sera, dopo aver cenato o fatto una passeggiata, accendono la televisione in cerca di qualcosa di rilassante e divertente.

Leggerissima Estate: ecco tutti gli ospiti musicali

Ad accompagnare Rocca e Togni in questo loro tour (si parte da Agerola, in provincia di Napoli, e si prosegue a Pompei e Gaeta) ci saranno numerosi ospiti musicali, tra cui:

Paolo Belli,

Peppino di Capri,

Pamela Prati

Enzo Gragnaniello,

Mario Biondi,

Michele Zarrillo,

Tullio De Piscopo,

Joe Di Tonno,

Eddy Napoli,

Giacomo Rizzo,

Lino Barbieri, parte del cast di Notre Dame.

ma anche comici come Pablo e Pedro e Lino Barbieri.

«La parola d’ordine sarà davvero leggerezza» insistono i due conduttori. «Ci divertiremo anche a giocare con le cose leggere, per esempio mettendo sulla bilancia i vestiti di alcune Miss per vedere quale pesa di meno».

Non mancheranno nemmeno le lezioni di ballo, in particolare quelle che Samanta impartirà a Fabrizio: «Vedremo con quali risultati!» scherza lei, mentre lui ci tiene a precisare: «Non sono un ballerino ma mi muovo bene con i ritmi latini».

Il programma in onda alle 23.50 è stato realizzato proprio per quella gente che di ritorno da una cena fuori, da una passeggiata o un gelato si mette davanti la tv a tarda sera. E cosa può esserci di meglio che uno show leggero e scanzonato tipicamente estivo?

Insomma i due conduttori sono pronti e carichi per questa nuova avventura televisiva, mettendo da parte adesso le loro vacanze che saranno rinviate a dopo il programma. Gusti molto diversi tra loro, Rocca amante del mare andrà a Capri mentre la Togni che odia il caldo si rilasserà nelle colline Toscane, tra lunghe passeggiate e un bel freschetto.

Appuntamento quindi con Leggerissima Estate da mercoledì 11 agosto 2021 in seconda serata, alle 23.50 su Rai2.