“Lea e i bambini degli altri” è una nuova fiction di Rai 1 che vedremo nella prossima stagione televisiva 2021 – 2022. I protagonisti sono Anna Valle e Giorgio Pasotti. La Valle, l’abbiamo avuto modo di vederla recentemente nella fiction “La compagnia del cigno 2”, in cui ha interpretato Irene Valeri , al fianco di Alessio Boni.

“Lea e i bambini degli altri”, fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti: trama, cast e location

Anna Valle non si ferma, infatti ha già girato un’altra fiction che si preannuncia un grande successo, che si intitola, “Luce dei Tuoi Occhi”, che la vede impegnata nel ruolo di protagonista, Emma Conti. Fiction ambientata nel mondo della danza, al fianco di Giuseppe Zeno che sarà invece Enrico, un affascinante insegnante del locale liceo.

“Lea e i bambini degli altri”, qual è la location scelta per la fiction di Rai 1?

Anna Valle in alcune interviste ha rivelato che la location scelta per la fiction “Lea e i bambini degli altri” è la città di Ferrara per le ambientazioni esterne, mentre gli interni della fiction sono stati girati a Roma.

La trama: di cosa parla la fiction con Anna Valle?

La protagonista è un’infermiera, Anna Valle che presta il volto a Lea, un’infermiera che lavora nel reparto pediatria. Lea ha un grande dolore dentro: non può avere figli, quindi riversa il suo grande amore sui bambini degli altri, da qui il titolo. Si dedica con amore prendendosi cura dei bambini degli altri riversando su di loro l’amore che avrebbe potuto donare ad un figlio.

Lea e i bambini degli altri: cast, attori e personaggi

Nel cast i ruoli principali dei protagonisti sono di Anna Valle (Lea) e Giorgio Pasotti. Non ci sono molte informazioni sul resto del cast, sappiamo che ci sarà anche Mehmet Günsür, un modello e attore turco. Mentre la regia è affidata a Isabella Leoni che tra l’altro ha curato la regia di varie puntate di altre fiction di successo: “Un medico in famiglia”, “La squadra”, “Il paradiso delle signore”.

Lea è i bambini degli altri, è una fiction che appartiene al genere “medical Drama” che riscuote molto successo sul pubblico. Soprattutto in America le serie di successo tra le corsie registrano ascolti e consenso di pubblico eccezionali. “E.R Medici in Prima Linea” oppure “Grey’s Anatomy” fino a “The Good Doctor” sono seguitissimi. Ma anche in Italia, questo tipo di serie ottengono molti consensi: basti ricordare il boom di “Braccialetti rossi”, “L’Allieva” con Lino Guanciale e il più recente “Doc-Nelle tue mani” con Luca Argentero.

Anna Valle sempre più apprezzata e gettonata dalla Rai è un volto molto popolare e che piace ai più. La Valle oltre ad essere una bravissima attrice, estremamente versatile conserva ancora intatto il suo fascino di quel lontano 1995 quando fu incoronata Miss Italia. Una vittoria che le ha spalancato le porte del mondo della tv e della recitazione. Difatti, l’attrice non ha mai puntato molto sulla bellezza, o perlomeno non solo su quella. E i suoi successi ne sono la testimonianza: l’impegno e la determinazione l’hanno premiata.