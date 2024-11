Le stagioni dell’amore, il nuovo programma con Mara Venier: quando in tv

Mara Venier è la voce narrante de ‘Le stagioni dell’amore‘. Il nuovo programma punta a far trovare l’anima gemella a uomini e donne over 60. Vediamo insieme il meccanismo di ogni puntata e quando andrà in onda in tv.

Le Stagioni dell’amore, Mara Venier racconta la ricerca dell’amore di over 60

Non esiste un’età per l’amore. Su Rai1 va in onda un nuovo dating show dedicato agli over 60 che si rimettono in gioco provando a trovare la persona con cui trascorrere la propria vita. La prima puntata de Le stagioni dell’amore è prevista per sabato 9 novembre 2024 su Rai1 alle ore 14.00. A condurlo, come voce narrante, ci sarà Mara Venier.

Il programma vede gli over 60 salire su un romantico treno e in ogni puntata al protagonista verrà data la possibilità di conoscere tre pretendenti in un modo nuovo e mai sperimentato prima. Protagonista e pretendenti saranno infatti impersonificati dai rispettivi “avatar”. Si tratta di giovani ragazze e ragazzi che li rappresenteranno usando l’aspetto e l’abbigliamento di quando avevano 20anni. L’incontro tra l’over 60 e il suo avatar sarà un momento emozionante.

Le loro versioni giovani diranno ed eseguiranno tutto ciò che gli verrà indicato dagli over attraverso un auricolare, senza inizialmente mostrarsi. Al termine dei tre incontri, il protagonista di puntata farà la sua scelta e si andrà a sedere nella carrozza degli appuntamenti davanti all’avatar dell’over 60 prescelto. Solo in quel momento i due over 60 potranno vedersi e confermare o meno l’interesse reciproco.

"La voglia di amare non passa con il tempo…"

Mara Venier conduce "Le stagioni dell'amore" ❤️da sabato 9 novembre alle 14 su @RaiUno.#RadicorriereTv https://t.co/n2GoBzMWwN#lestagionidellamore pic.twitter.com/bCqyGcUzxq — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) November 1, 2024

Info sul nuovo dating show per over 60

“Le stagioni dell’amore” sono un format italiano originale Blu Yazmine, appena lanciato sul mercato internazionale. Il format è stato realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Blu Yazmine. Le storie di ciascun episodio, i loro emozionanti incontri attraverso gli avatar saranno raccontati da una narratrice d’eccezione, Mara Venier, da sempre icona della celebrazione dell’amore.