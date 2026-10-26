La stagione autunnale è iniziata e, in questo periodo, si iniziano già a vedere e consultare i titoli a tema per Halloween. Sulle varie piattaforme, il catalogo è ricco di film e documentari ideali per questa festività, ma non solo. Sono infatti disponibili anche numerose serie tv horror o dalle atmosfere dark e inquietanti, proprio in stile Halloween. Di seguito, noi ve ne elenchiamo qualcuna da non lasciarvi sfuggire.

Le serie tv perfette per Halloween da vedere sulle piattaforme

Iniziamo con Netflix, piattaforma che possiede una vera e propria categoria dedicata ai titoli di Halloween. Tra i vari, noi vi suggeriamo Le terrificanti avventure di Sabrina. Questa serie tv riprende la storia di Sabrina Spellman, una ragazza metà umana e metà strega, che si divide tra il mondo umano e quello magico. Ma da non perdere è anche Mercoledì, la serie tv di Tim Burton con Jenna Ortega nei panni dell’iconica figlia della Famiglia Addams. L’adolescente si troverà ad affrontare numerose sfide mentre frequenta la Nevermore Academy, dove farà nuove amicizie e porterà alla luce misteri sempre più inquietanti. Poi, a tema horror, non possiamo non citare la serie antologia Monster, con l’ultima stagione uscita recentemente dedicata alla storia di Lizzie Borden. Infine, citamo The Haunting, la serie antologica di Mike Flanagan ispirata ad alcuni racconti dell’orrore.

Passiamo a Prime Video. Su questa piattaforma, dal 7 ottobre, sarà disponibile Carrie. Questa nuova contemporanea rivisitazione del romanzo di Stephen King segue la protagonista Carrie White, mentre si confronta con le cattiverie e le pressioni dell’ambiente scolastico contemporaneo.

Ma spazio anche alle risate. Dal 23 ottobre sarà infatti disponibile LOL Halloween special, lo speciale del famoso show che chiama a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni di LOL. Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani si sfideranno per 4 ore consecutive. Questa volta i concorrenti, non solo dovranno cercare di rimanere seri, ma dovranno anche non spaventarsi.

Su Disney + invece, consigliamo il grande classico American Horror Story. Questa serie tv è sempre di Ryan Murphy e, in ogni stagione, ci sono trame, personaggi e ambientazioni diverse. Infine, da vedere anche in famiglia c’è Piccoli brividi. Adattamento seriale basato sull’omonima serie di libri di R. L. Stine, le due stagioni riprendono delle storie diverse dei romanzi.

Gli altri titoli da vedere su HBO Max, Now e Sky

Ma dei titoli interessanti ci sono anche su Hbo Max, Now e Sky. Cominciamo con It: Welcome to Derry. Ambientata nell’universo di It di Stephen King, la serie espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti, andando ad esplorare le origini di uno dei personaggi più temuti di sempre.

Da non perdere anche The Penguin, serie tv spin-off e prequel del film di Batman del 2022. La storia segue uno degli acerrimi nemici dell’uomo pipistrello, mentre cerca di diventare uno degli uomini di potere più importanti della malavita di Gotham City.

Infine, concludiamo questa lista con The Last of Us. Basata sull’acclamato omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation, la serie post-apocalittica segue Joel, uno dei sopravvissuti dopo che la maggioranza della popolazione è stata infettata da un virus, che viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena. Il loro rapporto conflittuale diventerà sempre più intenso, in una battaglia continua di sopravvivenza estrema.