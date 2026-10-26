Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 26 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma racconta l’evolversi della conoscenza con Fabio.
Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riparte dal trono di Giovanni. L’ex protagonista di Temptation Island divide gli opinionisti. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.
Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 26 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv
+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++
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