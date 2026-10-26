Stasera, lunedì 26 ottobre 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Un’altra imperdibile puntata con la partecipazione in studio, in qualità di opinioniste, di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della tredicesima puntata del 26 ottobre, cosa succederà?

Lunedì 26 ottobre 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Si riaccendono i riflettori sulla casa più spiata d’Italia con un nuovo verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Roncaccia, Valeria Marini, Alex Belli e Marina La Rosa. Chi sarà il concorrente meno votato e di conseguenza il primo candidato alla prossima eliminazione?

Spazio poi ai temi caldi della puntata: il bacio tra Roncaccia e Piera ha scatenato un duro confronto con Alex Belli che, nella scorsa puntata, è stato protagonista di un faccia a faccia molto acceso proprio con l’ex protagonista di Italia Shore. Non solo, Alex Belli si è scontrato anche con Giulia Provvedi, anche se negli ultimi giorni i due si sono chiariti. Intanto nella casa Valeria Marini si conferma la sola ed unica regina di questa edizione regalando nuovi meme e momenti virali su tutte le piattaforme social.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 26 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto

Durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Roncaccia, Valeria Marini, Alex Belli e Marina La Rosa? Il concorrente meno votato sarà il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi online il più salvato dal pubblico è Alessandro Roncaccia con il 35% seguito da Marina La Rosa con il 25%. A rischio ci sono Alex Belli con il 21% e Valeria Marini con il 19%. Chi sarà il concorrente meno salvato dal pubblico?