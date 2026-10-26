Far Away torna su Canale 5 con la seconda stagione. Dopo il successo ottenuto con i primi episodi, la serie turca con Sinem Ünsal e Ozan Akbaba sarà prossimamente di nuovo in onda in esclusiva sulla rete ammiraglia Mediaset.

La prima stagione, trasmessa fino alla metà di settembre, ha conquistato un pubblico molto ampio e trasversale. La pausa nella programmazione ha alimentato ulteriormente l’attesa, con numerosi spettatori che sui social hanno chiesto il ritorno delle vicende di Alya e Cihan.

Far Away 2 prossimamente su Canale 5

Mediaset ha confermato l’arrivo della seconda stagione di Far Away su Canale 5.

Al momento non è stata ancora comunicata una data precisa per la messa in onda, ma il ritorno è annunciato come prossimo.

Gli appassionati dovranno quindi attendere ancora per conoscere giorno e orario ufficiali della programmazione, ma la certezza è che i nuovi episodi saranno trasmessi in esclusiva su Canale 5.

Il successo della prima stagione di Far Away

La prima stagione di Far Away si è rivelata uno dei titoli più seguiti tra le serie turche proposte da Mediaset.

La fiction è riuscita a coinvolgere spettatori di età differenti e a creare una comunità particolarmente attiva anche sui social.

Proprio durante la pausa nella programmazione sono aumentati i messaggi degli utenti che chiedevano quando sarebbero arrivati i nuovi episodi.

Un segnale del forte legame nato tra il pubblico e i protagonisti della storia.

Sinem Ünsal e Ozan Akbaba tornano nei ruoli di Alya e Cihan

Al centro di Far Away ci sono Sinem Ünsal e Ozan Akbaba, interpreti rispettivamente di Alya e Cihan.

Il rapporto tra i due personaggi rappresenta uno degli elementi principali della serie e ha contribuito al successo ottenuto dalla produzione anche fuori dalla Turchia.

Con la seconda stagione, gli spettatori potranno quindi tornare a seguire l’evoluzione delle loro vicende e i nuovi sviluppi della storia.

Far Away, il titolo originale è Uzak Şehir

Il titolo originale della serie è Uzak Şehir.

La produzione si è affermata negli ultimi anni tra le serie turche di maggior successo, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale.

L’arrivo della seconda stagione su Canale 5 conferma la fiducia di Mediaset nei confronti di un titolo che ha saputo costruire rapidamente un pubblico molto fedele anche in Italia.

Mediaset punta ancora sulle serie turche

Il successo di Far Away si inserisce in una strategia più ampia di Mediaset dedicata alle cosiddette dizi, le serie televisive turche che negli ultimi anni hanno conquistato sempre più spazio nella programmazione italiana.

Canale 5 ha progressivamente rafforzato la propria offerta con titoli provenienti dalla Turchia, creando un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati del genere.

Una scelta editoriale che ha permesso alla rete di intercettare un pubblico particolarmente fedele e attivo anche sui social.

Quando inizia Far Away 2?

La domanda principale dei fan resta naturalmente una: quando inizia Far Away 2 su Canale 5?

Per il momento Mediaset ha annunciato ufficialmente che la seconda stagione arriverà prossimamente, senza però indicare una data precisa.

Non appena verranno comunicati il giorno del debutto e la collocazione nel palinsesto, sarà possibile conoscere anche la frequenza degli appuntamenti con i nuovi episodi.

La certezza, intanto, è che Alya e Cihan torneranno su Canale 5 e che l’attesa del pubblico sta per finire.