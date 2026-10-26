Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.
Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 25 ottobre 2026
È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 25 ottobre 2026.
Ascolti tv Domenica In, Verissimo
Nel pomeriggio di Rai1, la programmazione domenicale si apre con i risultati del TG1 Libri, che registra 3.266.000 spettatori con il 25.6% di share. La presentazione di Domenica In raccoglie invece 1.949.000 spettatori, pari al 16.2%.
Il programma condotto da Mara Venier parte da 1.987.000 spettatori con il 17.7% di share nella prima parte, per poi raggiungere 1.737.000 spettatori con il 16.5% nella seconda. I Saluti di Mara ottengono 1.567.000 spettatori, con una percentuale di share del 15.4%. A seguire, Da Noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini intrattiene 1.787.000 spettatori, pari al 14.9% di share.
Su Canale5, dopo L’Arca di Noè, che registra 2.088.000 spettatori con il 16.2%, l’attenzione si concentra su Amici di Maria De Filippi. Il talent show conquista 2.400.000 spettatori, raggiungendo il 21% di share e confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo.
Buoni risultati anche per Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che mantiene una platea superiore ai due milioni di spettatori in entrambe le parti. La prima parte del programma condotto totalizza 2.088.000 spettatori con il 20.3% di share. La seconda parte, denominata Giri di Valzer, raggiunge invece 2.114.000 spettatori, pari al 17.8%. I Saluti finali si attestano a 2.011.000 spettatori con il 15.1% di share.
Share della fascia del Preserale
Nel preserale si conferma il vantaggio di Rai1 con L’Eredità. La Sfida dei 7 raccoglie 2.998.000 spettatori, pari al 20.2% di share, mentre il quiz vero e proprio sale a 4.013.000 spettatori con il 23.4%, superando la soglia dei quattro milioni.
Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida registra 1.976.000 spettatori con il 14.2% di share. La puntata del quiz condotto da Max Giusti conquista successivamente 2.280.000 spettatori, pari al 14.1%. I dati confermano quindi un vantaggio netto per il game show di Rai1, che si impone sia in termini di spettatori sia di percentuale di share.
Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time
In access prime time la competizione tra Rai1 e Canale5 si fa particolarmente interessante. Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, raggiunge 4.126.000 spettatori, pari al 20.9% di share.
Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna totalizza 3.461.000 spettatori con il 18.5%, preparando il terreno al programma principale. La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie infatti 4.088.000 spettatori, raggiungendo il 20.6% di share.