Come è partita Libera 2 negli ascolti? La seconda stagione della fiction di Rai 1 con Lunetta Savino è tornata domenica 25 ottobre 2026 con Libera – Il caso Elena Palma, conquistando 2.626.000 spettatori con il 16,9% di share.
Un risultato che segna una diminuzione rispetto al debutto della prima stagione, ma che va analizzato tenendo conto anche di un cambiamento importante: nel 2024 Libera andava in onda il martedì sera, mentre il nuovo capitolo è stato spostato alla domenica.
Libera 2: 2.626 milioni e il 16,9% di share
La prima puntata della seconda stagione ha registrato:
- 2.626.000 spettatori – 16,9% di share
La fiction ritrova Lunetta Savino nel ruolo della giudice Libera Orlando, affiancata ancora da Matteo Martari. Il nuovo capitolo è intitolato Libera – Il caso Elena Palma e ruota attorno a un nuovo caso giudiziario che coinvolge la protagonista.
Per valutare il risultato è utile tornare al 2024, quando la fiction fece il suo esordio assoluto su Rai 1.
Libera, prima e seconda stagione a confronto
|Stagione
|Debutto
|Spettatori
|Share
|2026
|25-10-2026
|2.626.000
|16,9%
|2024
|19-11-2024
|3.409.000
|18,8%
La prima stagione debuttò il 19 novembre 2024 con 3.409.000 spettatori e il 18,8% di share, conquistando la prima serata di Rai 1.
Rispetto a quella partenza, Libera 2 registra quindi:
- 783 mila spettatori in meno e 1,9 punti percentuali di share in meno.
In termini di pubblico medio si tratta di una diminuzione di circa il 23%.
Il confronto con la media della prima stagione
Il debutto, però, non fu un episodio isolato. La prima stagione di Libera dimostrò una buona stabilità durante le quattro serate.
Nel 2024 la fiction raccolse complessivamente una media di circa 3,35 milioni di spettatori con il 18,4% di share.
Il percorso fu piuttosto regolare:
|Puntata stagione 1
|Spettatori
|Share
|19-11-2024
|3.409.000
|18,8%
|26-11-2024
|3.415.000
|18,8%
|3-12-2024
|3.150.000
|17,6%
|10-12-2024
|3.422.000
|18,6%
La serie riuscì quindi a mantenersi per tutta la stagione intorno ai 3,3-3,4 milioni di spettatori, con una quota vicina al 18-19%.
Il 16,9% della seconda stagione parte dunque circa 1,5 punti sotto la media complessiva del primo capitolo.
Da martedì a domenica: cambia anche la serata
C’è però un elemento importante da considerare prima di giudicare il confronto.
La prima stagione venne trasmessa su Rai 1 dal 19 novembre al 10 dicembre 2024, sempre di martedì.
La seconda stagione debutta invece domenica 25 ottobre 2026.
Cambiare giorno di programmazione significa cambiare concorrenza, abitudini del pubblico e composizione della platea televisiva. Per questo il confronto numerico resta utile, ma non può essere considerato perfettamente omogeneo.
Sarà soprattutto la seconda puntata a fornire un’indicazione importante: bisognerà capire se i 2,626 milioni e il 16,9% rappresentano semplicemente il nuovo punto di partenza della fiction oppure se il pubblico crescerà con lo sviluppo del nuovo caso.
Lunetta Savino resta il cuore di Libera
Al centro del progetto resta soprattutto Lunetta Savino, che ha costruito con Libera Orlando un personaggio molto riconoscibile.
La protagonista non è soltanto una giudice: il racconto alterna il legal drama alla vita privata, ai rapporti familiari e alle indagini condotte spesso oltre i confini del suo ruolo istituzionale.
Nella seconda stagione questo meccanismo viene rilanciato attraverso il caso Elena Palma, mentre accanto a Libera torna Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari.
È proprio la coppia formata dai due personaggi uno degli elementi su cui Rai 1 punta per dare continuità alla serie dopo il buon riscontro ottenuto dal primo capitolo.
Libera 2 è partita male?
Il confronto con il 2024 indica un calo: dal 18,8% al 16,9% di share e da 3,409 a 2,626 milioni di spettatori.
Ma il dato della prima serata non è sufficiente per stabilire l’andamento dell’intera stagione.
La prima serie aveva dimostrato soprattutto una caratteristica: la grande stabilità del proprio pubblico, passando dai 3,409 milioni del debutto ai 3,422 milioni della finale.
Ed è quindi proprio la tenuta che dovrà essere osservata nelle prossime settimane.
Libera 2 riparte da 2,626 milioni e dal 16,9%: numeri inferiori al primo capitolo, ma con una nuova collocazione domenicale e soprattutto con ancora diverse puntate a disposizione per capire quale sarà il reale seguito della seconda stagione.