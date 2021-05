Cosa propone il catalogo delle serie tv Amazon Prime Video di giugno 2021? Tra le novità in uscita sulla piattaforma c’è il reality show tutto italiano Celebrity Hunted, che torna con la seconda stagione e nuovi concorrenti pronti a darsi battaglia. Scopriamo la lista dei titoli del mese di giugno.

Serie tv Amazon Prime Video di giugno 2021: le novità

Per le novità si comincia con Dom, crime drama brasiliano disponibile dal 4 giugno. La serie è ispirata alla storia vera di un padre e un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga. Il protagonista è il giovane Pedro, introdotto nel mondo della criminalità già da adolescente: diventerà poi il leader di una famosa gang.

L’11 giugno è la volta di Clarckson’s Farm, serie reality co-presentata dal giornalista Jeremy Clarkson che si mette alla guida di un programma di agricoltura, pur non sapendo nulla del mestiere. Aiutato dal suo team, Clarkson sarà alle prese con il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia.

Il 18 giugno arriva Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2, l’appassionante reality avventuroso che porta 7 personaggi famosa in giro per l’Italia. Dovranno mantenere l’anonimato per 14 giorni e cercare di non farsi scoprire dal team dei servizi segreti. I concorrenti di questa seconda edizione sono: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, Diletta Leotta, e Achille Lauro in coppia con il produttore discografico Boss Doms.

Il 25 giugno, gli abbonati Prime Video troveranno Solos, serie antologica che riflette sui significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli. Tra i protagonisti: Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren. Nello stesso giorno, la piattaforma rende disponibile Bosch 7, ultima stagione del crime tedesco incentrato sulle vicende del detective Harry Bosch, e basato sul romanzo best-seller di Michael Connelly The Burning Room.

Serie tv Amazon Prime Video di giugno 2021: gli altri titoli

Nel mese di giugno, la piattaforma di Amazon propone anche altri titoli per gli appassionati di serie e anime cult. Dal 1° giugno c’è la decima stagione di Shameless e la seconda di The Handmaid’s Tale;

Il 2 giugno è disponibile la seconda e terza stagione di Kaeloo; il 15 giugno c’è la prima stagione dell’anime Lupin – La donna chiamata Fujiko Mine. Infine, il 28 giugno, la terza stagione dell’anime Bleach, per la prima volta in italiano.