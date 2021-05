Celebrity Hunted 2: quando su Amazon Prime, cast e video promo

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, torna con la seconda stagione. Il real-life thriller di Amazon Original arriva in esclusiva su Prime. Il format targato Banijay, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica. Ma scopriamo insieme le ultime news sulla nuova stagione di Celebrity Hunted: quando sarà visibile su Amazon Prime e chi sono i protagonisti di questa seconda stagione.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo: quando su Amazon Prime

Per tutti gli appassionati che hanno seguito la prima stagione, possiamo confermare che gli episodi della seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, saranno disponibili su Amazon Prime dal 18 giugno 2021.

Il cast della nuova stagione

L’avventurosa fuga di sette personaggi di spicco del panorama televisivo e musicale italiano vede nel cast: l’attrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con un’altra protagonista della musica: M¥ss Keta. Tra i concorrenti anche la conduttrice Diletta Leotta, il cantante Achille Lauro e il produttore discografico e musicista Boss Doms.

Celebrity Hunted 2: il format

Il format Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e largo per l’Italia. La fuga è ostacolata dalle limitate risorse economiche dei 7 vip. I protagonisti dovranno tentare a tutti i costi di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni. Un viaggio che per gli spettatori è un’emozionante avventura piena di colpi di scena e momenti di suspense.

A dare la caccia ai 7 vip sarà un gruppo formato dai più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I “cacciatori” hanno a disposizione qualsiasi mezzo legale per intercettare e rintracciare le celebrità in fuga per l’Italia. A colpi di tracciamenti telefonici, pedinamenti, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso a tutte le informazioni utili, i “cacciatori” dovranno catturare i vip in fuga.

Celebrity Hunted: il cast e chi ha vinto la prima stagione

Nella prima stagione i protagonisti della fuga erano: l’attore Claudio Santamaria con la moglie la giornalista Francesca Barra. Il cantante Fedez con lo youtuber Luis Sal. Il calciatore Francesco Totti, il conduttore televisivo Costantino della Gherardesca e l’attore Cristiano Caccamo in coppia con la cantante e attrice Diana Del Bufalo.

I vincitori sono stati Claudio Santamaria con Francesca Barra e Fedez con Luis Sal. Le vincite sono state devolute in beneficenza: Fedez alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, Luis Sal all’AIRC e la coppia Santamaria/Barra all’associazione Heal.