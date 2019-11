Ultimo appuntamento di questa stagione 2019 con Le Ragazze, il programma di successo condotto da Gloria Guida su Rai 3. Scopriamo le anticipazioni e le donne protagoniste della puntata in onda sabato 9 novembre 2019.

Le Ragazze su Rai3, puntata di sabato 9 novembre 2019

Sabato 9 novembre 2019 alle ore 21.40 andrà in onda l’ultima puntata de “Le Ragazze“, il programma di Rai3 condotto da Gloria Guida . Si conclude così l’edizione 2019 con un ultimo viaggio alla scoperta dell’universo femminile con il racconto di storie di donne, famose o sconosciute che, raccontando il proprio personale punto di vista, delineano un periodo storico della storia del nostro Paese.

Al centro dell’ultima puntata sei “ragazze” che hanno vissuto la gioventù in anni diversi l’una dall’altra. Si comincia dagli anni ’40 con la storia di Elena Marinucci, avvocatessa dell’Aquila nata negli anni ’20. Elena è stata tra le prime donne ad impegnarsi attivamente in ambito politico partecipando in prima linea nella campagna pro divorzio e successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile femminile del Partito Socialista in era craxiana.

Le Ragazze su Rai3 stasera: le storie di Rosanna Vaudetti e Sono Cecilia Gasdia

A rappresentare gli anni ’50, invece, ci saranno due donne. La prima è Rosanna Vaudetti, indimenticabile annunciatrice Rai conosciuta con il nome di “Signorina Buonasera”. La seconda è Renata Arzani, operaia che ha lavorato in fabbrica ricoprendo il ruolo di metalmeccanica a soli 17 anni. Dagli anni ’50 si fa un lungo salto temporale arrivando agli anni ’80 con le storie di Sono Cecilia Gasdia soprano e Direttore Artistico dell’Arena di Verona e di Debora Corbi, prima donna soldato italiana, ufficiale dell’Aeronautica.

Per la generazione millenials la storia di Maria Cerbone, giovanissima ragazza napoletana il cui entusiasmo viene bruscamente interrotta dalla gelosia ossessiva di un uomo.

Ricordiamo che “Le Ragazze” è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti per Rai3 ed è scritto da Cristiana Mastropietro.