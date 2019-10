Al via la nuova stagione de Le Ragazze, il programma dedicato alle storie di “ragazze” che raccontano, decennio dopo decennio, l’evoluzione del nostro Paese. Si tratta di storie personali e per questo uniche con protagoniste volti noti dello spettacolo, ma anche donne comuni pronte a raccontare il loro personale punto di vista. Ecco le anticipazioni sulla nuova edizione condotto come sempre da Gloria Guida su Rai3.

Le Ragazze tornano su Rai3: ecco quando

Tutto pronto per il ritorno in tv de “Le Ragazze“, il programma condotto da Gloria Guida su Rai3. Da sabato 5 ottobre 2019 al via la nuovissima edizione che conferma non solo la conduttrice, ma anche lo schema del programma. Ogni puntata, infatti, si apre con la storia di una donna che che negli anni ’40 aveva 20 anni e si conclude con una ragazza ventenne dei tempi moderni.

Tra la prima storia e l’ultima c’è uno spaccato della vita del nostro Paese; una scelta voluta proprio per raccontare come si è evoluta la società e cosa è cambiato. In particolare il programma vuole raccontare e condividere con il pubblico storie di figure femminili che hanno segnato il decennio oggetto di puntata. Per questo motivo poco importa se si tratta di donne famose oppure no, l’obiettivo è quello di condividere con il telespettatore storie di vita vissuta con l’ausilio di foto e video personali e filmati e foto contenuti nelle Teche Rai.

Le Ragazze, anticipazioni prima puntata | sabato 5 ottobre

La prima puntata de Le Ragazze 2019 2020 in onda sabato 5 ottobre comincia con la storia di Liliana Del Monte, una signora che ha vissuto sulla propria pelle quando era poco più che una ragazzina la terribile esperienza della guerra. La sua vita di ragazzina è stata sicuramente segnata dall’eccidio della Bettola, la brutale strage nazista avvenuta nella notte di San Giovanni nel 1944. In quell’occasione Liliana è stata la sola superstite della sua famiglia.

La puntata procede poi negli anni ’60 con la storia di Lina Sotis, giornalista e firma storica de Il Corriere della Sera. La Sotis sarà affiancata da Fernanda Dell’Acqua, una ragazza semplice nata da un’umile famiglia che diventerà una delle poche stuntwoman del cinema italiano. A rappresentare gli anni ’70 ci sarà uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Si tratta di Marisa Laurito pronta a raccontare la sua storia personale in uno dei periodo storici considerati tra i più ribelli e rivoluzionari di sempre. La Laurito non sarà la sola rappresentante degli anni ’70 visto che a raccontare quegli anni ci sarà anche Adriana Valles, una donna argentina con un’infanzia davvero difficile. A soli 3 anni Adriana è stata abbandonata dalla madre e da ragazzina si è ritrovata a vivere gli anni dei desaparecidos in Argentina.

In chiusura la rappresenta degli anni 2000. Si tratta di Deborah Tramentozzi, una ragazza nata cieca, ma che grazie all’aiuto della madre vive una vita normale. Sin da piccola, infatti, la madre l’ha fatta crescere sviluppando gli altri sensi; una ricerca che ha portato Deborah a diventare una donna completa. Oggi lavora nel mondo dell’arte e viene invitata alle maggiori manifestazioni nel campo della moda e dell’arte.