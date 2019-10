Nuovo appuntamento con Le Ragazze, il programma condotto da Gloria Guida su Rai 2 e dedicato a storie di donne, famose o sconosciute, che sono state ventenni in anni diversi e che si raccontano con l’aiuto di foto e filmati personalizzati. Ecco le anticipazioni della puntata di sabato 19 ottobre 2019.

Le Ragazze su Rai3, puntata di sabato 19 ottobre 2019

Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 21.40 torna l’appuntamento con “Le Ragazze“, il programma di Rai3 condotto da Gloria Guida che racconta l’evoluzione del nostro Paese decennio dopo decennio. Ogni settimana alcune donne, famose o meno, raccontano il proprio punto di vista delineando le specificità di un periodo storico e condividendo con i telespettatori uno spaccato inedito delle vicende del nostro Paese.

Al centro del programma le storie di figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte pronte a raccontarsi con l’ausilio di filmati e foto personali. La puntata di sabato 19 ottobre comincia con la ragazza degli anni ’40 Isa Bellini, che oggi ha 97 anni.

Isa non è ancora maggiorenne quando vince il concorso per cantanti organizzato dalla Rai nel 1940. Da quella vittoria comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo: canta nel Trio Primavera, lavora con attori del calibro di Totò e Anna Magnani e poco dopo diventa una star della radio.

Le Ragazze, le storie di Vera Pegna e Giannola Nonino

Successivamente è la volta di Vera Pegna e Giannola Nonino, due donne chiamate a rappresentare gli anni ’50. La prima a soli 20 anni arriva in Sicilia attratta dal mito di Danilo Dolci e della non-violenza. Nella splendida regione diventa una delle rappresentanti del PCI arrivando a mettersi contro un boss mafioso. La seconda è un’imprenditrice con la passione per i vigneti.

Dagli anni ’50 agli anni ’90 con le storie di Michela Murgia e Valeria Imbrogno. Michela Murgia è una scrittrice di successo, ma per arrivare a diventare tale ha vissuto un periodo non facile che ha superato con grande forza e coraggio. Stessa sorta anche per Valeria Imbrogno, la ex compagna di Dj Fabo, Fabiano Antoniani, il giovane rimasto tetraplegico e cieco dopo un incidente automobilistico. La donna lo ha accompagnato nella difficile scelta di porre fine alla sua vita.

Infine la storia di una ragazza dei nostri tempi: si tratta di Marilisa Del Vecchio la Ragazza del Nuovo Millennio. Ha soli 25 anni e lavora nel settore informatico, un ambito da sempre considerato di dominio degli uomini, ma lei con determinazione e talento si è conquistata il suo successo.