Tutto pronto per la nuova edizione de “Le Ragazze“, il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Alla conduzione Francesca Fialdini. Ecco le anticipazioni e le protagoniste della prima puntata di stasera, martedì 1 ottobre 2024.

Martedì 1 ottobre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la nuova stagione de “Le Ragazze” condotto da Francesca Fialdini. Il programma racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. Ogni epoca rivive anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e di una colonna sonora costruita ad hoc per ciascun decennio. Ad aprire la puntata sarà come di consuetudine la decana, una Ragazza degli anni ‘50: Filomena Iemma, la mamma di Elisa Claps. La vita della donna viene sconvolta domenica 12 settembre 1993 dalla scomparsa di Elisa, la sua terza figlia, nata nel 1976 dopo i fratelli Gildo e Luciano. Da quel momento Filomena la cercherà lottando contro omissioni e insabbiamenti. Il corpo di Elisa verrà ritrovato il 17 marzo del 2010 proprio nella Chiesa della Santissima Trinità.

Spazio poi alla storia di due ragazze degli anni ’70. La prima è Oriella Dorella, tra le più grandi ballerine di danza classica italiane. La passione per la danza la spinge a presentarsi alle audizioni per il teatro la Scala dove inizia la sua prestigiosissima carriera che la porta a diventare prima ballerina e poi Étoile lavorando con il grande Rudolf Nureyev. Nel 1980 debutta in tv grazie all’incontro con Gianni Boncompagni che la vuole nel programma “Drim”. L’anno dopo è nel cast di “Fantastico” accanto ad Heather Parisi.

Le storie de Le Ragazze 2024 di martedì 1 ottobre 2024

Non solo, nella prima puntata de Le Ragazze 2024 di martedì 1 ottobre spazio anche alla storia di Elisabetta Canitano, ginecologa che ha dedicato tutta la sua vita lavorativa al servizio pubblico nel contesto della legge 194 sull’aborto. A raccontare e rappresentare gli anni ’80 ci sono: Marina Gamberini, sopravvissuta alla strage avvenuta alla stazione ferroviaria di Bologna e Paola Manfrin, ex valletta televisiva, oggi direttore creativo e pubblicitario. Dal debutto con Mike Bongiorno nel programma “Scommettiamo”, ma si rende conto che il mondo della tv non fa per lei. Tra i momenti cult quando, durante una puntata alla richiesta di Mike di mostrare le mani esibisce i palmi con la scritta “scemo chi legge”.

“Le Ragazze” è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa scritto da Cristiana Mastropietro con Francesco Calella, Gianluca De Martino, Diego Di Gianvito, Giulia Rossi e Claudia Panero e prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. La regia dello studio è di Riccardo Mastropietro, la regia delle storie è di Antonio Miorin. Delegato Rai: Giulia Lanza. Produttore esecutivo Pesci Combattenti: Riccardo Mastropietro