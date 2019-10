Luci ancora puntate su Una Vita: due nuovi episodi della soap opera, infatti, sono andati in onda ieri sera, martedì 29 ottobre 2019, in prima serata su Rete 4. Rivediamoli, allora, in streaming on demand. Ecco i video Mediaset col riassunto:

Higinio ha convinto Maria a rinunciare ai suoi sentimenti. Ma la donna continuerà o no a pianificare come derubare Rosina? Samuel e Blanca verso l’annullamento del matrimonio. Telmo, però, si è messo di traverso nel tentativo di ritardare la procedura.