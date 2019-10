“Le parole della settimana“, talk show condotto su Rai 3 da Massimo Gramellini, riparte sabato 5 ottobre 2019. Il programma, arrivato alla quarta edizione, riproporrà ovviamente lo stesso format. Il conduttore cercherà di scavare nell’attualità servendosi di termini e definizioni. Ci saranno in ogni puntata tantissimi ospiti. Di seguito vi sveliamo quali saranno gli ospiti della prima puntata.

Le parole della settimana ospiti prima puntata 5 ottobre 2019

Sabato 5 ottobre 2019 parte la quarta edizione de Le parole della settimana, talk show condotto su Rai Tre da Massimo Gramellini. In studio per la prima puntata ci saranno due ospiti molto importanti: Charlotte Casiraghi e Alessandro Gassmann.

La Casiraghi presenterà il suo nuovo libro “L’arcipelago delle passioni“, mentre Gassmann inaugurerà lo spazio “Parola verde” dedicato all’ambiente. L’attore dovrà scegliere una parola legata all’ambiente e dovrà cercare di dare consigli su come migliorare il mondo. Un tema molto attuale.

Le parole della settimana: le sensazioni di Massimo Gramellini

Massimo Gramellini, conduttore de Le parole della settimana, è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni. L’uomo ha rivelato al settimanale le sue sensazioni in vista della quarta edizione del talk show in onda su Rai Tre:

Mi piace quando le parole evocano un’emozione o un sentimento. Quando non raccontano tutto e lasciano uno spiraglio alla libera interpretazione: sono come note musicali che ti creano dentro un movimento, una musica.

La prima parola che ho detto immagino sia stata ‘mamma’, ma non ricordo. Avendo un figlio di sei mesi, sto aspettando che dica la sua prima parola. Io spero sia ‘papà’ e per questo glielo ripeto in continuazione.

In amore non si dovrebbe dire mai è colpa tua. Non è mai colpa di nessuno, e i problemi dipendono da entrambi. Non ci sono vittime se non nei casi limite o di cronaca nera. Dire questa frase fa solo chiudere l’altro in se stesso e blocca la comunicazione.