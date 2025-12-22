Torna ‘Le note del Natale‘, il grande evento musicale in onda durante le feste natalizie sulla Rai. Anche quest’anno al timone del programma ci sarà Eleonora Daniele. Scopriamo insieme chi sono i cantanti che si esibiranno da tre città e quando andrà in onda.

Le note del Natale 2025: quando in onda e cantanti

Le Note del Natale è l’evento che unisce musica, cultura e tradizione del nostro paese. Se lo scorso anno l’edizione fu dedicata al Giubileo, quest’anno vedremo diversi artisti esibirsi da dei luoghi storici, religiosi e iconici di tre città italiane: Roma, Napoli e Firenze. A condurre la serata sarà Eleonora Daniele mentre narratore d’eccezione è Padre Enzo Fortunato. L’appuntamento è previsto per la notte di Santo Stefano, il 26 dicembre 2025 alle ore 21.30 su Rai1.

Ma chi saranno i cantanti che vedremo durante Le Note del Natale 2025? Come anticipato da Tv, Sorrisi e Canzoni, ci sarà Andrea Bocelli che canterà “Ave Maria”, il tutto impreziosito dalla presenza del Gospel Voices e dal Coro dell’Antoniano. Tra gli ospiti della serata anche Al Bano, Marco Masini, Sal Da Vinci, Arisa e Noemi.

Un appuntamento unico che, come spiegato dal Comunicato Rai, trasforma il palcoscenico in un viaggio tra emozioni, grandi artisti e melodie intramontabili, avvolto dalla suggestione della luce, simbolo di speranza, gioia e rinascita.

Durante l’evento non mancheranno interviste speciali, come quella a Carlo Conti, e momenti esclusivi come quello con Alessandro Greco che proporrà una riflessione sul significato delle emozioni.

Chi è Padre Enzo Fortunato

Le note del Natale nasce da un’idea di Padre Enzo Fortunato, Presidente Pontificio del comitato GMB, responsabile comunicazione progetti speciali della Basilica di San Pietro e direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro. L’evento vuole unire, in un’unica serata, musica e narrazione per raccontare la dimensione luminosa, condivisa e profondamente culturale del Natale. Il tutto valorizzando il patrimonio artistico e spirituale del nostro Paese.