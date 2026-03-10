“Le Libere Donne” è il titolo della nuova serie tv in partenza su Rai1 con protagonista Lino Guanciale. La serie tv, diretta da Michele Soavi, è liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri.

Le Libere Donne, serie tv: trama e quante puntate sono

Al via da stasera, martedì 10 marzo 2026, la nuova serie tv “Le Libere Donne” trasmessa in prima serata su Rai1. “Spero che questa storia possa offrire spunti di riflessione sulla condizione della donna di ieri e di oggi, e possa toccare il cuore di chi sta dalla parte della giustizia e della libertà” – è il messaggio con cui il regista Michele Soavi ha voluto annunciare la serie tv che vede Lino Guanciale protagonista di una storia liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale.

La serie tv, composta da tre puntate, racconta la storia di Mario Tobino, uno psichiatra non convenzionale amante della poesie. Il medico, interpretato da Lino Guanciale, si ritrova a sfidare le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Diverse pazienti per sopravvivere si sono rifugiate nella follia, mentre altre vengono recluse impossibilità a lottare per la propria libertà. Fortunatamente Mario non è solo, visto che nella clinica trova l’appoggio del dottor Anselmi che diventerà suo grande amico.

L’arrivo di Margherita Lenzi, una giovane donna rinchiusa in ospedale contro la sua volontà del marito, rivoluziona tutto, compresa la vita di Mario. L’istinto spinge Tobino a dubitare della pazzia di Margherita e a domandarsi se non sia solo la vittima di un uomo violento, ansioso di mettere le mani sulla sua eredità. Mario inizierà così un’avvincente ricerca della verità.

Le Libere Donne, il cast completo

Nel cast della serie tv “Le Libere Donne” ritroviamo oltre al protagonista principale Lino Guanciale nel ruolo Mario Tobino, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio.

Non solo, tra gli attori anche: Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Paola Sambo, Francesca Cavallin, Filippo Caterino, Dodi Conti, Gea Dall’Orto, Irene Muscarà, Marta Bulgherini, Ianua Coeli Linhart, Riccardo Goretti, Vittoria Gallione, Luigi Diberti.

L’appuntamento con “Le libere donne” è da martedì 10 marzo 2026 in prima serata su Rai1.