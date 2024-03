Tornano Le indagini di Lolita Lobosco con la terza stagione in onda in prima serata su Rai1. Ecco le anticipazioni e la trama delle puntate in onda stasera, lunedì 4 marzo 2024.

Le indagini di Lolita Lobosco 3 stagione, quante puntate e cast

Dal lunedì 4 marzo 2024 dalle ore 21.30 tornano “Le indagini di Lolita Lobosco“, la serie tv prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, campione d’ascolti di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri. C’è grande attesa per la terza stagione dedicata alle appassionanti indagini di Lolita Lobosco, la vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari. Quattro prime serate che vedranno la vicequestore più amata del piccolo schermo continuare le sue investigazioni alla ricerca della giustizia in una squadra di soli uomini. Ad interpretare il personaggio, la bravissima Luisa Ranieri che torna a prestare il volto alla bella ed intelligente vicequestore pronta a vincere ancora una volta i pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando.

Nel cast ritroveremo: Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Camilla Diana e Claudia Lerro. E ancora: Daniela Virgilio, Donata Frisini, Francesco De Vito, Aldo Ottobrino, Maurizio Donadoni, Vincenzo De Michele e Gian Piero Rotoli. Tra i protagonisti anche: Giovanni Trombetta, Ninni Bruschetta, Mario Sgueglia, Nunzia Schiano e Lunetta Savino. Ma non mancano le novità come l’ingresso di Daniele Pecci nel ruolo di Leon, un uomo pronto a portare scompiglio nella vita di Lolita.

Tornano le indagini della vicequestore di Bari e della sua squadra: #LolitaLobosco3 con Luisa Ranieri, dal 4 marzo in prima visione su @RaiUno.#RaiFictionhttps://t.co/1SS2dpbDyd — Rai (@Raiofficialnews) March 1, 2024

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni prima puntata di lunedì 4 marzo 2024

La prima puntata de “Le indagini di Lolita Lobosco” in onda stasera, lunedì 4 marzo 2024, ha il titolo di “Volo pindarico“. Durante il tragitto verso il campo di volo, Lolita Lobosco assiste ad un tragico incidente: il paracadute non si apre causando un impatto mortale. Una tragedia che porta Lolita a cercare di fare luce su un mistero legato alle dinamiche dell’incidente, ma anche sulla vita della giovane vittima. Intanto il vicequestore conosce Leon, un affascinante gallerista, pronto a scombussolare la sua vita emotiva. Lolita, infatti, è molto attratta dal carattere di Leon che appare un uomo fermo, deciso e attento. In realtà la vita del gallerista è ben diversa da quella che sembra.

L’incontro con Leon spinge Lolita a delle considerazioni personali molto importanti, ma per il vicequestore ci sono all’orizzonti altre situazioni da affrontare con i suoi colleghi. Nunzia è alle prese con il trasloco, Forte ed Esposito sono presi da impegni familiari importanti. Ma non finisce qui, visto che una telefonata improvvisa è pronta a mettere in crisi Lolita. Cosa succederà?

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 su Rai1!