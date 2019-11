Le Iene, puntata di martedì 12 novembre 2019: Matteo Viviani si occupa del rapporto tra bambini con videogame e smartphone.

La diffusione degli smartphone è oramai inarrestabile ed anche i bambini sembrano essere affascinati da questo mezzo. In tanti però sono ancora diffidenti nel vedere un bambino con in mano dei videogiochi, uno smartphone o semplicemente un tablet. Questi moderni mezzi sono davvero pericolosi per i più piccoli oppure no? La Iena Matteo Viviani prova a fare ordine tra dipendenza, iper connessione e genitori che dovrebbero giocare con i loro figli anche ai videogame.

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso nella puntata odierna de Le Iene!