Le Iene Show torna in prima serata su Italia 1 con una nuova imperdibile puntata. Veronica Gentili e Max Angioni sono pronti a fare compagnia a milioni di telespettatori con tanti servizi e la presenza di diversi ospiti in studio. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 31 ottobre 2023.

Le Iene 2023 con Veronica Gentili su Italia 1: tutti gli ospiti del 31 ottobre

Martedì 31 ottobre 2023 dalle ore 21.17 tornano Le Iene Show in prima serata su Italia1. Veronica Gentili e Max Angioni sono i conduttori della 27esima edizione del popolare programma diventato oramai un cult del piccolo schermo. Spetterà alla coppia in “black” lanciare i nuovi servizi, ma anche a presentare gli ospiti di stasera. di monologhi e riflessioni sulla vita e sul mondo. Tra gli ospiti di puntata la ballerina, conduttrice televisiva e attrice Lorella Boccia.

Le Iene: i servizi di stasera, martedì 31 ottobre 2023

Ma passiamo alle inchieste della puntata di martedì 31 ottobre 2023 de Le Iene Show. Si inizia con il servizio di Sebastian Gazzarrini che ha intervisto il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. A distanza di pochi giorni dalle dichiarazioni che hanno scatenato le polemiche, “un cattivo giocatore è come una fidanzata quando la porti a casa e capisci che non va bene, che non lava, non cucina e non stira“, Cristiano Giuntoli è pronto a chiedere scusa. Ecco le scuse pronunciate dal direttore sportivo ai microfoni delle Iene:

Ho fatto sicuramente un esempio infelice, questo mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori che ci sono da fare. Io in casa spesso cucino.

Non solo, Sebastian Gazzarrini ha intervistato anche Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca e Matteo Pessina, tre giocatori della Serie A. Spazio poi all’intervista di Alice Martinelli che ha incontrato il marito dell’operatrice sanitaria che avuto un figlio da un ragazzo di 14 anni. E ancora: il servizio di Veronica Ruggeri sull’ex parrucchiere di Bari diventato un pastore evangelico. Infine il servizio di Nicola Barraco dedicato al ponte sullo Stretto di Messina che dovrebbe collegare la Sicilia alla Calabria.

L’appuntamento con Le Iene Show è sempre il martedì in prima serata su Italia1.