Le Iene Show, uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano, torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata trasmessa in diretta su Italia1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 5 marzo 2024.

Martedì 5 marzo 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato quest’anno da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Tra gli ospiti di stasera il trio di tenori de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca, reduci dalla terza partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Capolavoro”, stanno per lanciare il nuovo disco di inediti dal titolo “Astra”. Non solo, ospite anche il regista ed attore Marco D’Amore, noto dal grande pubblico per il ruolo di Ciro nella serie cult “Gomorra”.

Ma passiamo ai servizi e le inchieste della puntata di stasera. Dopo 24 lunghissimi anni di detenzione negli Stati Uniti, Chico Forti torna finalmente in Italia. Lo scorso venerdì la Premier Giorgia Meloni da Washington ha annunciato che è stata firmata l’autorizzazione per il trasferimento di Chico Forti condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. Dal 1998 Chico Forti è chiuso in un carcere penitenziario di massima sicurezza da dove grida la sua innocenza. In diverse occasioni Gaston Zama ha raccontato la sua storia ed è pronto a farlo ancora una volta con tutta una serie di aggiornamenti.

Nella puntata di stasera, martedì 5 marzo 2024 de Le Iene, spazio anche al caso di Rosa Bazzi e Olindo Romano. La prima udienza del processo di revisione, che potrebbe annullare la condanna, è terminata con la Corte d’Appello di Brescia che ha accolto richiesta degli avvocati dei due coniugi. La prossima udienza sulla strage di Erba è fissata per il 16 aprile.

Non solo, Filippo Roma continua imperterrito la sua inchiesta sul sistema arbitrale in Italia, mentre Giulio Golia intervista Salvatore Annacondia, l’ex boss di Trani, oramai collaboratore di giustizia dal 1991. Infine l’inchiesta di Roberta Rei su Filippo Mosca, un cittadino italiano detenuto in condizioni disperate in un carcere in Romania perché condannato in primo grado per traffico di droga.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene.