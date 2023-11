Le Iene Show, il programma cult condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, torna in prima serata su Italia1 con una nuova imperdibile puntata. Ecco tutti i servizi e gli ospiti protagonisti dell’appuntamento di stasera, venerdì 17 novembre 2023.

Le Iene, ospiti ed anticipazioni di stasera: venerdì 17 novembre 2023

Venerdì 17 novembre 2023 dalle ore 21.17 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show, il programma cult ideato da Davide Parenti e condotto quest’anno da Veronica Gentili e Max Angioni. Dopo la pausa del martedì per lasciare spazio allo show “Amore+Iva” di Checco Zalone, il programma va in onda eccezionalmente di venerdì con un appuntamento che si preannuncia imperdibile!

Ospiti di stasera: il cantante Omar Pedrini, protagonista di un monologo. L’artista ha deciso di raccontarsi in seguito ai numerosi interventi cardiaci. Non solo, spazio anche alla voce di Angelina Mango, la seconda classifica di Amici di Maria De Filippi 2023 che con il brano “Ci pensiamo domani” prima e poi “Che t’o dico a fa” ha conquistato le classifiche di vendita.

Le Iene, i servizi di venerdì 17 novembre 2023

Non solo, durante la puntata de Le Iene Show di stasera, venerdì 17 novembre 2023, spazio anche ai servizi che sono il “cuore pulsante” del programma. Tra i servizi trasmessi questa sera c’è quello di Roberta Rei dedicato a Sabrina, la ragazza italiana di origini bengalesi che denunciato il marito, nonché cugino, per maltrattamenti e abusi sessuali. La storia ha occupato le pagine della cronaca nazionale per molto tempo. Il motivo? Un giudice del tribunale di Brescia ha chiesto l’assoluzione dell’uomo giustificando i suoi comportamenti come frutto di un contesto culturale.

La protagonista Sabrina ha raccontato la sua terribile vicenda con tanto dolore: “non si tratta di cultura, ma di educazione. Se una persona viene educata in una certa maniera, quando diventa grande rimane con quella educazione”.

Questo e tanto altro nella puntata de Le Iene Show di venerdì 17 novembre 2023 su Italia 1!