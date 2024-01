Dopo la pausa natalizia, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 con la prima imperdibile puntata del nuovo anno. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, martedì 9 gennaio 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 9 gennaio 2024

Martedì 9 gennaio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Una puntata da non perdere, visto che si tratta della prima del 2024 dopo la lunga pausa per le feste di Natale. In studio protagonista di un imperdibile monologo il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Ma passiamo ai servizi al centro della puntata de Le Iene Show di stasera. La Iena Cizco ha incontrato ed intervistato Matteo Mariotti, il 20enne che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba.

Spazio poi al servizio di Gaetano Pecoraro. L’inviato si è recato a Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove è scoppiata una polemica tra la sindaca Anna Maria Cisint e i cittadini di origine Bengalese. Quest’estate il primo cittadino aveva annunciato una serie di provvedimenti e discriminazioni verso la comunità bengalese. A cominciare dal divieto del burkini, il costume indossato dalle donne musulmane per fare il bagno, fino alla chiusura dei centri di preghiera islamici.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 9 gennaio 2024

Non solo nella puntata di stasera, martedì 9 gennaio 2024, de Le Iene Show in onda su Italia1 c’è anche il servizio di Matteo Viviani. La Iena si è occupato di una presunta truffa di terreni avvenuta a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli. I proprietari hanno denunciato di essere state raggirate. Oggi devono pagare delle importanti spese di difesa legale per riavere i propri terreni. I cittadini, infatti, tramite un documento depositato al catasto sono venuti a conoscenza che i loro terreni erano stati intestati ad una persona a loro sconosciuta che deteneva il diritto di usucapione dopo una vendita irregolare.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1.