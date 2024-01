Tornano Le Iene in prima serata su Italia1. Una nuova imperdibile puntata questa sera, martedì 23 gennaio 2024, con tantissimi servizi e inchieste. Non mancheranno poi ospiti protagonisti di monologhi e riflessioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, martedì 23 gennaio 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 23 gennaio 2024

Martedì 23 gennaio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Una puntata ricca di servizi, inchieste e temi di attualità, ma anche di ospiti. Possiamo annunciarvi ospite di questa sera Artem Tkachuk, il giovane attore ucraino di 23 anni che interpreta il personaggio di Pino o pazzo nella serie cult “Terra Amara”. L’attore sarà protagonista di un imperdibile monologo.

Ma passiamo ai servizi e alle inchieste al centro della puntata di stasera, martedì 23 gennaio 2024. Filippo Roma ha incontrato un arbitro del campionato di calcio di Serie A. Si tratta di una inchiesta esclusiva, visto che per la prima volta in assoluto un arbitro di serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni delle Iene denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 23 gennaio 2024

Non solo nella puntata di stasera, martedì 23 gennaio 2024, de Le Iene Show in onda su Italia1 spazio anche all’intervista di Giulio Golia. La Iene è tornato ad occuparsi del delicato tema di fine vita incontrando ed intervistando Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Non solo, tra gli intervistati anche Luca Zaia, governatore del Veneto, dove giorni fa è stata bocciata dal Consiglio regionale la prima proposta di legge italiana sul suicidio assistito.

Ricordiamo che l’ideatore del programma è Davide Parenti e che Le Iene Show sono visibili in diretta su Italia1, ma anche in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.