Al via in prima serata su Italia 1 la nuova stagione de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, domenica 29 settembre 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: domenica 29 settembre giugno 2024

Domenica 29 settembre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la nuova stagione de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Tantissimi gli ospiti in studio protagonisti di monologhi, ma anche di esibizioni e performance. Si parte con Achille Lauro pronto a presentare il suo nuovo singolo “Amore disperato”. Spazio poi a Katherine Kelly Lang, l’attrice conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo di Brooke Logan della soap ‘Beautiful’. Infine ospite anche Luigi Celeste, l’uomo che nel 2008 sparò e uccise il padre dopo l’ennesimo maltrattamento in famiglia e che oggi, dopo aver scontato la sua condanna, presenta il suo film ‘Familia’.

Ma passiamo alle inchieste ai temi al centro della puntata di stasera. Si parte da Jannik Sinner dopo la richiesta da parte della Wada di due anni di squalifica per il tennista investito dal caso di doping. Durante alcuni controlli, il numero uno al mondo nel tennis è risultato infatti positivo al Clostebol. Il campione è riuscito a dimostrare che si trattava di un errore, ma la decisione delle autorità sportive ha innescato una polemica mondiale. La Iena Alessandro De Giuseppe ha deciso di effettuare un esperimento sottoponendosi a una serie di massaggi così come è successo per Sinner e controllarne poi la possibile contaminazione. Quale sarà stato il risultato? Nel servizio, Pascal Kintz, tossicologo dell’Istituto di medicina legale di Strasburgo, si è espresso in merito alla situazione: «a Sinner hanno dato una mini-sospensione in termini di giorni e il tutto non è stato reso pubblico fino a quando non è stato risolto. Ci sono state differenze di trattamento tra gli atleti, è questo il problema del caso Sinner: due pesi e due misure».

Le Iene, i servizi di stasera: domenica 29 settembre 2024

Nella puntata di stasera, domenica 29 settembre 2024, de Le Iene Show spazio anche ala servizio di Filippo Roma. L’inviato del programma è riuscito a far annullare la multa di 1.032 euro a Saverio Amato, il bagnino di Ca’ Savio, nel Comune di Cavallino-Treporti. L’uomo ha messo in salvo la vita di una donna, ma poco dopo il salvataggio gli è stato contestato la mancata comunicazione dell’accaduto alla Guardia Costiera. Un errore legato al momento e alla tensione.

Infine Giulio Golia si è recato a Bari per cercare di capire cosa è successo durante la sparatoria nella discoteca Bahia di Molfetta che è costata la vita della diciannovenne Antonella Lopez.