Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, torna in prima serata su Italia 1. Dopo l’appuntamento della domenica, il programma raddoppia anche il martedì. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 4 marzo 2025.

Stasera, martedì 4 marzo 2025 dalle ore 21.20 tornano “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Una delle novità di questa edizione è la presenza del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Dal gioco agli ospiti della puntata di stasera: l’attore Claudio Santamaria e il cantante Nek.

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata di stasera: si parte con Nicolò De Devitiis che ha seguito per 48 ore la cantante Noemi. Un viaggio profondo e toccante nella vita della cantautrice romana, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con “Se ti innamori muori”. Noemi con l’inviato delle Iene ha parlato del cambiamento fisico, ma anche di una battaglia contro il disagio mentale che l’ha portata a soffrire di “derealizzazione”. Non solo, la cantante ha parlato del desiderio di maternità con il marito Gabriele, ma anche della passione per la Roma fino all’uscita del nuovo album “Nostalgia”.

Tra i servizi della puntata di stasera de Le Iene Show, trasmessa martedì 4 marzo 2025, anche quello di Gaston Zama che si è recato a Budapest per incontrare Eva Henger. La ex attrice ha ripercorso la sua carriera nel cinema hard e delle tante difficoltà incontrate nel corso della sua carriera.

Non solo, Eva ha parlato anche di politica delle leggi contro la prostituzione introdotte dal Primo Ministro Viktor Orbán. Un viaggio tra passato e presente in cui ha parlato anche dell’incidente stradale che l’ha coinvolta anni fa fino al grande amore per la sua famiglia.

