Le Iene Show, puntata di martedì 8 ottobre 2019: si parla della morte di Marco Pantani con l’intervista esclusiva allo spacciatore personale del ciclista.

Fabio Miradossa, lo spacciatore che riforniva Marco Pantani di cocaina, racconta in esclusiva alla Iena Alessandro De Giuseppe qualcosa di assolutamente inedito. Una storia molto diversa da quella ufficiale o da quello che vogliono farci credere. Per lo spacciatore personale del campione non ci sono dubbi: “Marco è stato ucciso”. Non solo, l’uomo si domanda da anni: “Perché non indagano sui 20mila euro che Pantani aveva prelevato per pagare la droga e che sono spariti?”.

Ecco il video Mediaset completo trasmesso durante la puntata di martedì 8 ottobre 2019.