Nuovo appuntamento con Le Iene Show di giovedì. Dopo la puntata affidata a Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, questa settimana spetta a tre nuovi inviati passare dietro la scrivania del programma ideato da Davide Parenti. Ecco le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2019.

Le Iene Show 2019, la puntata di giovedì 10 ottobre

Giovedì 10 ottobre 2019 in prima serata su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. Il programma di successo vedrà debuttare come conduttori gli inviati Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma. Un cast tutto al maschile dopo la puntata della scorsa settimana che ha visto al timone le tre inviate Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri in quella che si preannuncia una sorta di staffetta.

Durante la puntata saranno trasmessi due omaggi all’indimenticabile Nadia Toffa, la Iena conduttrice ed inviata scomparsa lo scorso 13 agosto. Dopo la prima puntata interamente dedicata a lei con tanto di Reunion di 100 Iene in studio capitanate da Alessia Marcuzzi, il programma di Davide Parenti ha deciso di omaggiare in ogni puntata il coraggio e la forza di Nadia, una guerriera che ha mai perso il sorriso nemmeno durante la battaglia più dura della sua vita.

Le Iene del 10 ottobre, i servizi

Oltre ai servizi di Nadia Toffa, la puntata di giovedì 10 ottobre vedrà le telecamere delle Iene tornare a Roma dove è allarme rifiuti. Sul sito del programma, infatti, è stato annunciato un nuovo servizio che consentirà ai telespettatori di vedere cosa è successo circa i furbetti della raccolta rifiuti a Roma dopo il servizio della scorsa puntata. La Procura di Roma, infatti, ha deciso di indagare avviando un’indagine sulla raccolta dei rifiuti delle attività commerciali da parte della società appaltatrice. I magistrati ipotizzano una fattispecie fraudolenta.

Non solo, durante la puntata si parlerà anche dell’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica soprannomino il “sindaco pescatore” ucciso il 5 novembre del 2010 con 9 colpi di pistola. Ad occuparsi della vicende è la Iena Giulio Golia che si è recato a Pollica alla ricerca di nuove testimonianze.