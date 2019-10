Le Iene, puntata di martedì 15 ottobre: Sara Tommasi ha deciso di raccontarsi ai microfoni della Iena Nina Palmieri.

Dopo la confessione a cuore aperto nel salotto di Live – Non è la D’Urso da Barbara d’Urso, la showgirl ha deciso di raccontarsi anche ai microfoni della Iena Nina Palmieri. Dal bipolarismo fino ai film porno che è stata costretta a girare perchè drogata e minacciata.

Quel periodo terribile della sua vita per fortuna ora è solo un brutto ricordo visto che Sara da cinque anni a questa parte è risorta. Oggi sta meglio, la sua vita è cambiata ma non ha ancora superato del tutto quel periodo terribile. Non solo, la showgirl ha anche rivelato di non sentirsi ancora pronta di andare a letto con qualcuno.