L’ipotesi del passaggio de Le Iene da Italia 1 a Canale 5 è definitivamente tramontata? Almeno fino ad oggi, l’eventuale operazione di spostamento da un canale all’altro di Mediaset non è mai andata in porto. A spiegare le ragioni di tale idea sfumata è ora Davide Parenti, storico curatore della popolare trasmissione del “Biscione”.

Le Iene da Italia 1 a Canale 5? Davide Parenti rivela: «Problemi interni a Mediaset»

In una recente intervista al “Corriere della Sera”, Davide Parenti rivela i motivi che, almeno dal suo punto di vista, hanno portato alla mancata promozione de Le Iene dalla prima serata di Italia 1 a quella di Canale 5.

«Qualche anno fa – racconta l’autore intervistato – provai a capire se c’era spazio per noi (…). Ma nacquero una serie di problemi interni a Mediaset, di equilibri che l’azienda voleva preservare. Il dispiacere c’è stato (…)».

Un rapporto di fiducia, quello tra Le Iene e l’azienda, che in circa 20 anni si è anche rafforzato, sia grazie all’arrivo di una seconda puntata settimanale, sia grazie a servizi da sempre confezionati con la massima libertà. O quasi.

«La libertà assoluta – precisa infatti Parenti, in occasione del ritorno in tv dello show – non esiste, da nessuna parte. Un programma è sempre un patto con l’editore (…). Io ad esempio ho scelto di non parlare mai di Berlusconi (…)».

Le Iene, Davide Parenti ricorda Nadia Toffa: «Era favolosa. Ci manca»

Un rapporto di fiducia, del quale ha fatto parte anche Nadia Toffa: prima solo come inviata e poi anche come apprezzata conduttrice su Italia 1. Alla vigilia delle nuove puntate del programma, allora, Davide Parenti la ricorda con queste parole.

«Con Nadia – commenta il capo-autore de Le Iene, a conclusione dell’intervista – abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni. Era favolosa, era parte di noi. Ci manca, Nadia ci manca».