Tutto pronto per il ritorno de Le Iene. La nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti prende il via giovedì 24 settembre 2026 in prima serata su Italia 1, con Veronica Gentili alla conduzione.

Accanto alla giornalista ci sarà una nuova squadra di comici formata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Confermata la formula che negli anni ha caratterizzato la trasmissione di Italia 1: reportage, inchieste, interviste e servizi realizzati dagli inviati, ai quali si aggiungeranno ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, dell’arte e del cinema.

Le Iene 2026, quando inizia la nuova stagione?

Le iene iniziano giovedì 24 settembre 2026. La prima puntata della nuova stagione de Le Iene andrà in onda in prima serata su Italia 1. Il ritorno del programma segna anche una novità nella squadra che affiancherà Veronica Gentili, con l’arrivo dei quattro comici Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Il programma sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme Mediaset e sul sito ufficiale de Le Iene.

Le Iene, gli ospiti della prima puntata del 24 settembre

Sono già stati annunciati anche i primi ospiti che arriveranno nello studio de Le Iene.

Nella puntata di giovedì 24 settembre saranno presenti:

Jalisse

Welo

Álvaro Soler

Roy Paci

Nel corso della stagione il programma ospiterà inoltre personaggi del mondo dello sport, della musica, dell’arte e del cinema, chiamati anche a proporre monologhi legati a temi di attualità.

Caso Yara Gambirasio, il servizio de Le Iene

Tra i servizi annunciati per il debutto della nuova stagione c’è un approfondimento sul caso Yara Gambirasio.

Luigi Pelazza ha incontrato l’avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, e il genetista Marzio Capra.

Secondo quanto anticipato dal programma, la difesa ha potuto visionare per la prima volta parte del materiale dell’indagine, comprese alcune immagini in alta definizione. Il servizio raccoglierà le valutazioni di Salvagni e Capra su questi materiali e sulla loro possibile rilevanza per la difesa.

Caso Pierina Paganelli, intervista esclusiva a Louis Dassilva

Le Iene torneranno anche sul caso Pierina Paganelli. Gli inviati Gaston Zama e Marco Occhipinti hanno incontrato Louis Dassilva, assolto in primo grado il 10 giugno 2026 dall’accusa relativa all’omicidio di Pierina Paganelli.

Dassilva ha trascorso 694 giorni in carcere prima della sentenza di assoluzione di primo grado. Nel servizio racconterà la propria esperienza e la sua vita dopo il ritorno in libertà.

All’incontro ha partecipato anche la moglie Valeria Bartolucci. Si tratta di una delle interviste esclusive annunciate per la prima puntata della nuova stagione.

Filippo Roma incontra Ilaria Salis

Nella puntata del 24 settembre ci sarà anche un servizio realizzato da Filippo Roma con Ilaria Salis. Secondo quanto anticipato dal programma, l’inviato raccoglierà la versione dell’eurodeputata in merito alla controversia con due suoi ex collaboratori e le farà domande anche su un documento circolato online relativo a presunti accordi intercorsi all’inizio del mandato.

All’interno del servizio è prevista anche un’intervista a Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Il servizio proporrà quindi le dichiarazioni dei diretti interessati sulla vicenda.

Veronica Gentili torna alla conduzione de Le Iene

Al centro della nuova edizione ci sarà ancora Veronica Gentili, confermata alla guida del programma. La trasmissione continuerà ad alternare i tradizionali servizi degli inviati agli interventi in studio e alle testimonianze degli ospiti. L’obiettivo resta quello di raccontare casi di cronaca, attualità e temi al centro del dibattito pubblico attraverso il linguaggio che da anni caratterizza il programma di Italia 1.

Le Iene 2026: dove vedere la prima puntata in TV e streaming

La prima puntata de Le Iene 2026 è in programma giovedì 24 settembre in prima serata su Italia 1. La trasmissione sarà visibile anche in streaming attraverso i servizi online Mediaset. I singoli servizi e gli approfondimenti saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale del programma.