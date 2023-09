Alla vigilia della ventisettesima edizione, Le Iene si conferma come uno dei programmi più longevi e di successo non solo di Italia Uno ma di Mediaset in generale. Il conto alla rovescia può cominciare: i servizi esplosivi della storica trasmissione tv stanno per tornare sul piccolo schermo. Con una novità però: ecco qual è ed anche quando e dove potremo vedere Le Iene.

Veronica Gentili è la conduttrice de Le Iene 2023. Chi sono i co-conduttori

Come sapete, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, per le reti Mediaset è iniziata una nuova era, fortemente voluta dal figlio Pier Silvio. Più serietà e meno trash è, a quanto pare, la parola d’ordine e il trend da seguire. La novità più importante che riguarda Le Iene 2023 è la conduttrice.

In questa nuova edizione infatti, la numero 27, non ci sarà più Belén Rodriguez ma Veronica Gentili. Anche se forse non popolarissima come la showgirl argentina, la Gentili è stata negli ultimi anni uno dei volti di punta dell’informazione di Rete 4, dove ha brillantemente condotto i talk Controcorrente e Stasera Italia Week-End.

Adesso la giornalista con un passato da attrice debutta in un format diverso dai precedenti, dove avrà la possibilità di mostrare la propria versatilità e la capacità di cimentarsi in ambiti differenti. Ad affiancarla in questa entusiasmante avventura ci saranno i comici e, di fatto, i co-conduttori Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, che proprio grazie a Le Iene hanno ottenuto una grande notorietà.

Quando e dove vederlo in tv

La prima puntata della stagione 2023/24 de Le Iene va in onda Martedì 3 Ottobre in prima serata su Italia Uno. Come potete vedere, il giorno della settimana è rimasto invariato. Identica alle passate stagioni è anche la location da cui il programma viene trasmesso, ovvero lo studio n.6 del centro di produzione tv Mediaset di Cologno Monzese (MI).