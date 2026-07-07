Tutto pronto per il ritorno di Roberto Giacobbo in prime time su Rete 4 con la speciale edizione de “Le grandi domande di Freedom“. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di avventura, scoperta ed indagine. Scopriamo la data di partenza e le anticipazioni.

Le grandi domande di Freedom, il ritorno di Roberto Giacobbo su Rete 4

Da martedì 7 luglio 2026, dalle ore 21.34 circa, appuntamento in prima serata su Rete 4 con “Le grandi domande di Freedom“, il nuovo viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia firmato da Roberto Giacobbo. Anche in questa edizione, il conduttore, autore televisivo e scrittore è pronto a coinvolgere i telespettatori in una viaggio all’insegna dell’avventura, della scoperta e dell’indagine.

“Dalla meraviglia e dalla curiosità nascono i quesiti che ci fanno capire la realtà”. Queste sono le parole dello spot trasmesso sulle reti Mediaset chiamato a presentare al grande pubblico il ritorno di Roberto Giacobbo in prima serata su Rete 4. Quest’anno il programma “Freedom” cambia titolo diventando “Le grandi domande di Freedom”. Il motivo? L’ha spiegato il giornalista romano dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: «abbiamo attinto alle richieste dei fan che abbiamo raccolto nel nostro archivio e ricevuto via web, mail e tramite incontri personali».

Le grandi domande di Freedom, i temi e le anticipazioni del programma di Roberto Giacobbo

Il nuovo programma “Le grandi domande di Freedom” di Roberto Giacobbo parte proprio dalle domande ricevute dai telespettatori. Tra i temi al centro di questa speciale edizione ci sono gli ufo, da sempre uno degli argomenti di maggior dibattito. Da un lato c’è chi ipotizza che le specie aliene siano arrivate sulla terra per manipolare il dna genetico, ma non è chiaro se ci siano prove reali o meno.

Non solo, spazio ad un altro tema che affascina milioni di telespettatori: c’è qualcosa dopo la vita? Tante le domande al centro del dibattito: “si possono vivere più vite? Cosa succede al nostro corpo dopo il decesso? Esiste davvero un dopo?”. Infine i misteri dell’antico Egitto, gli oggetti fuori del tempo come l’uovo di Assuan e tanto altro.

L’appuntamento con “Le grandi domande di Freedom” è il martedì in prima serata su Rete 4.