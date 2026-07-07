Ascolti tv 6 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Portogallo-Spagna” contro il “Tre di troppo“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 luglio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Portogallo-Spagna vs Tre di troppo – Auditel ieri sera, 6 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Portogallo-Spagna” contro “Tre di troppo”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026 Portogallo-Spagna, la partita di calcio degli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share;

Su Rai 2: Boss in incognito, la replica del programma che vede un imprenditore trasformarsi in un dipendente della sua azienda con la complicità di Elettra Lamborghini ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha raccolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rete 4: L’uomo che sussurrava ai cavalli, il film del 1998 diretto e interpretato da Robert Redford ha emozionato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: Tre di troppo, l’appassionante serie con protagonista Megan Montaner ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share dello 0.00%.

Italia 1: No Way – Senza via d’uscita, il thriller catastrofico del 2024 diretto da Claudio Fäh ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias ha informato 0.000.000 spettatori e lo 0.00%.

Tv8: La rivincita delle bionde, il film del 2001 diretto da Robert Luketic con protagonista Reese Witherspoon ha divertito 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : NON IN ONDA ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 luglio 2026

RAI 1

Capri : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:12 alle 17:39 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:39 alle 18:37.

CANALE 5