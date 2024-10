Le tendenze del beauty ideali per la stagione autunno/inverno sono state protagoniste della Beauty Experience ideata dalla make up artist Jessica Pezzella, organizzata all’interno del Coin Excelsior nel cuore del Citylife Shopping District di Milano. Tra i volti noti presenti all’evento dedicato alla cosmetica, anche le due cantanti Giulia e Silvia Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella, che hanno condiviso con i presenti all’evento la loro passione per il mondo del make up, raccontando anche aneddoti della loro vita privata e professionale. Noi di SuperGuidaTV, presenti con le nostre telecamere, abbiamo avuto il piacere di intervistare il celebre duo di sorelle: insieme a loro abbiamo parlato delle ultime tendenze in fatto di beauty, ma ance e soprattutto della loro carriera tra musica e televisione e dei progetti futuri che ci svelano in anteprima.

Le Donatella, intervista Giulia e Silvia Provvedi

Quanto è importante il make up nella vostra vita quotidiana e come si riflette nella vostra immagine pubblica?

Silvia: “Negli anni ho copiato quello che mi hanno insegnato nei vari programmi tv, perché nasco come sportiva e sono una scarsa truccatrice, ho imparato molto con il passare degli anni. Cerco di truccarmi in modo da far respirare bene la pelle durante la settimana e darmi quel tocco di originalità durante il weekend, quindi tendo a valorizzare un po’ il colore degli occhi e le labbra”.

Giulia: “Anche io nasco come sportiva, nel make up tendo a utilizzare colori naturali. Mi concentro sulla base e amo le labbra naturali”.

Il vostro percorso è iniziato X-Factor, come guardate quell’esperienza e come ha influenzato il vostro cammino artistico?

Silvia: “X Factor è stato il primo programma che abbiamo fatto ed è stato straordinario. Soprattutto per le poche aspettative che avevamo su noi stesse. Quando hai poche aspettative, te la godi a 360° e non puoi avere che è un ottimo ricordo”.

Giulia: “È passato tanto tempo e siamo maturate molto, non è cambiato il nostro approccio al lavoro e alle esperienze. Ci buttiamo sempre con il massimo dell’entusiasmo, ma soprattutto con la massima serietà, senza mai dare tutto troppo per scontato, secondo me l’errore, è dare per scontato che qualcosa ti sia dovuto, ma in realtà non è dovuto nulla. Ci sono porte che si aprono e altre che si chiudono, bisogna rimanere comunque con i piedi per terra e con la massima umiltà. X Factor è stato un po’ il trampolino che ci ha portato a fare anche esperienze diverse. Ringrazieremo sempre X Factor per averci dato questa possibilità”.

Quanto la partecipazione ai reality ha cambiato la vostra immagine pubblica e soprattutto l’approccio con il vostro pubblico? A breve inizia La Talpa, è un programma che avreste voluto fare?

Giulia: “Nonostante il cast sia già chiuso, è un programma che ci piacerebbe fare. L’ho sempre seguito e lo seguirò anche quest’anno”

Silvia: “A me piace, ma non sarei partita per via della bambina. Negli anni non siamo state molto brave a strutturarci come personaggio. Abbiamo sempre avuto ben chiara quale doveva essere la percezione di noi stesse, e del fatto che la nostra persona e la nostra personalità dovevano essere un’unica cosa. Quello che siamo a casa nostra siamo fuori e quindi ci siamo godute le nostre esperienze mettendo la nostra personalità in ogni programma”.

Giulia: “Il pubblico si è affezionato realmente a noi alla nostra semplicità sotto ogni punto di vista e questo è stato un grande vantaggio per noi. Nell’ambito lavorativo invece a me personalmente, qualcuno in passato ha cercato di volermi cambiare, di rendermi più strutturata, più diva: ma io diva non lo sono. Ringrazio di essere stata sempre fedele alla mia semplicità. Perché è quello che poi nel tempo mi ha dato grandi soddisfazioni. Tutte le persone che lavorano nel nostro ambiente sono sempre state dalla nostra parte”.

Quali sono state le sfide più grandi del passaggio dalla musica alla TV?

Silvia: “Non è stato così drastico, ma è stato quasi automatico. Siamo state chiamate per il cast dell’Isola dei Famosi e siamo state prese. Da lì poi si sono un po’ mischiate le cose e proseguite in quello che in quel momento era la nostra volontà per l’opportunità che diveniva data”.

Giulia: “Quando abbiamo fatto il provino per l’Isola, ci hanno detto queste due non c’entrano nulla ed è proprio per questo che sono perfetta per il programma”.

Silvia: “Negli anni abbiamo sempre mantenuto viva la nostra passione per la musica, abbiamo avuto tante collaborazioni nel tempo. Collaborazioni she sono andate avanti di pari passo con le esperienze televisive. Ad oggi abbiamo tante opportunità in ambito musicale e tante novità che strizzano l’occhio al mondo dei club. Novità che al momento non possiamo ancora raccontare, si tratta di produzioni comunque. La Musica è un po’ il collante che ci ha dato la possibilità di fare anche altre cose, è la nostra grande passione che adesso rispolveriamo con nuovi progetti”.

Progetti?

Giulia: “Vogliamo uscire con delle nostre produzioni musicali indirizzate prettamente per i club”.

Silvia: “Non sappiamo se usciremo per Natale o per il prossimo anno, ma comunque continuiamo anche a lavorare con Avanti un Altro. Facciamo un mix di musica, divertimento e famiglia. E poi ragazzi sono impegnata nella sopportazione di mia sorella”.