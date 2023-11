Memorabile questa Domenica 26 Novembre 2023 per il game show di Rai Uno Reazione a catena e, soprattutto, per le campionesse in carica Le amichette, che hanno letteralmente sbancato le casse del programma aggiudicandosi una somma di denaro super e stabilendo il record di vincite.

Riuscendo a superare per la quinta volta da quando sono nella trasmissione la prova finale infatti, le tre signore hanno fatto la storia. Ecco come sono andate le cose oggi.

“Le amichette” vincono e stabiliscono il record di vincite a Reazione a catena 2023

Reazione a catena è uno dei programmi tv del momento, talmente gradito al pubblico da essere stato “promosso” nel palinsesto autunnale anche se era nato come intrattenimento estivo. E ne è valsa la pena a quanto pare, principalmente per i tanti fans che non se ne perdono una puntata, perché i colpi di scena e le soddisfazioni non mancano di certo.

Lo si deve innanzitutto alla bravura de La amichette, la squadra campione in carica ormai da settimane che oggi, 26 Novembre, ha stabilito il record di vincite per questa stagione. Partendo dai 149000 euro iniziali, le campionesse hanno dimezzato solo nel gioco finale, riuscendo a portare a casa comunque una cifra da capogiro, pari a 74500 euro.

La parola vincente, che si nascondeva fra “disco” e “bene”, era “genere” e loro l’hanno indovinata, aggiudicandosi così il montepremi più alto della corrente edizione di Reazione a catena! Pianto liberatorio finale di rito e un portafogli che diventa sempre più ricco!

Chi sono “Le amichette”

I loro volti sono diventati ormai familiari per tanti italiani che seguono con passione il game show di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Le amichette si chiamano Alessandra, Milena e Simona e sono legate da una profonda amicizia da quando erano compagne di scuola.

Che dire? Vanno alla grande e siamo certi che abbiano ancora molto da fare (e da vincere!) a Reazione a catena!